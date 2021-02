Vacunatorio VIP: “Que Massa haya hecho vacunar a sus suegros es una vergüenza”

Así lo manifestó el dirigente del PRO y diputado nacional, Martín Grande, al conocerse más detalles y nombres de las personas que integran la “lista negra” de los funcionarios y sus allegados que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V que, según el esquema oficial, eran destinadas al personal de salud.

“Me acabo de enterar que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, hizo vacunar a sus dos suegros, es una vergüenza. Ojo, acá en Salta, la primer campaña de vacunación contra la gripe comenzó en los country”, dijo el legislador a InformateSalta.

El diputado brindó declaraciones en el marco de la visita de Patricia Bullrich, quien estuvo en Salta el lunes. “Estamos disfrutando de la visita de patricia, para el PRO en Salta es todo un evento la visita de nuestra presidente, ella fue una de las que apoyó la intervención de nuestro partido, creíamos que era una medida muy importante a tomar y había que ser muy valiente para hacerlo”.

Respecto a los dirigentes que criticaron intervención, cuestionó: “yo me acuerdo de la última intervención donde me quedé a competir con la alianza que había hecho el PRO, era bastante ingrata la alianza que habíamos hecho, y sin embargo era lo que había decido y se había comprometido el partido. Los que criticaron salieron por fuera y jugaron con Alfredo Olmedo, no sé por qué se quejan si en la última elección ellos estuvieron con Olmedo y no con el partido”.

"No estamos enemistados con nadie" dijo a @Informatesalta la presidente del PRO @PatoBullrich en su paso por #Salta pic.twitter.com/nrVjv9lIA6 — InformateSalta (@Informatesalta) February 23, 2021

De cara a las elecciones de éste año, Grande sostuvo que hasta el momento no se definieron estrategias a nivel provincial. “Sí estamos convencidos que vamos a ir acompañados por aquellos que piensan como nosotros, que comparten nuestros ideal. La idea es marcar claras diferencias. No estamos lejos al proyecto de Gustavo Sáenz, pero somos diferentes, queremos marcar esa diferencia”.