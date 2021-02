Pulleiro: “Está en licitación la compra de 3 mil cámaras para la Policía”

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, confirmó en diálogo con el periodista Ángel Mansilla, en el programa Central Policial que se emite todos los días de 13 a 14 por FM 94.7 CNN Salta, que se encuentra en etapa de licitación la compra de unas “3.000 cámaras para tener un registro del buen funcionamiento del personal policial”, entre otros temas a los que hizo alusión. Según deslizó, cada cámara vale unos 200 dólares con lo cual la adquisición total tendría un valor de 45 millones de pesos.

Según el funcionario se trata de cámaras que van instaladas en los chalecos o cascos de los agentes policiales y “graban permanentemente la evidencia en defensa del policía y también para utilizarlo como prueba si es que existiera algún tipo de delito. Está en proceso de licitación y venimos trabajando en el tema desde el año pasado. Hicimos una prueba piloto con 20 cámaras y fue efectivo”, sostuvo el funcionario salteño.

También se refirió que “las llamadas de alerta de distintos tipo que recibe el 911 en la provincia son más de 1000 por día”. El tiempo que tarda la Policía en llegar al lugar en conflicto, según Pulleiro, es de 8 minutos promedio. “Tenemos como objetivo bajar ese tiempo, de todas maneras consideramos que estamos en un promedio estándar”.

“En cuanto al mapa del delito, tenemos en colorado las zonas urbanas de mayor densidad. En ese sentido está la ciudad de Salta particularmente en la zona sur, sudeste con más denuncias de conflictos y delitos”.

Añadió que en Tartagal y Orán el delito cambio y “pasamos a tener contrabando y narcotráfico. Adentro de esas ciudades localizamos los zonas en suburbios donde estamos trabajando”.

Por último, sostuvo que vienen analizando hace más de un año el despliegue de la fuerza policial. “Hoy tenemos falencias en muchos lugares, han crecido los barrios en zonas urbanas en particular y por ahí la policía no acompañó en relación al crecimiento poblacional. No hubo un diseño pensado en el mapa delictivo en cantidad de habitantes. Estamos organizando un mejor diseño para el desplazamiento de la Policía en la provincia”.