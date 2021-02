Vacunación a docentes: “Esperamos lograr la inmunidad en el corto plazo"

El secretario general de la CTA Salta y asesor de la directiva de ADP, Fernando Mazzone, dialogó con radio CNN Salta -94.7 MHZ-, donde se refirió a la situación de escuelas de Capital y el interior.

“Yo se lo plantee al ministro y me dijo que en la semana iban a salir las cuadrillas para desmalezar, pero no es sólo eso lo que hace alta. Con respecto al edilicio, el deterioro y la dejadez es de hace muchísimos años, no se invirtió en infraestructura escolar”, dijo en el programa La Mañana CNN Salta.

Respecto a la vacunación de los docentes, señaló que a partir de lunes iniciaría la campaña por etapas, “esperamos lograr la inmunidad en el corto plazo para volver a la normalidad que todos ansiamos”, señaló.

Paritarias

Hoy a las 18 horas se llevará a cabo un nuevo encuentro entre los representantes de los gremios docentes y el gobierno de la provincia.

“Nos citaron para continuar con la negociación, nosotros dejamos bien en claro que para continuar con la paritaria 2021 tenemos que cerrar el 2020. Hay un desfasaje de un 8.6% que ya el ministro de Economía estaba de acuerdo con finalizar el 2020 pero no se habla de números”, indicó Mazzone por radio CNN Salta.