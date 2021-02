Netflix: Los éxitos que llegan en marzo 

Como todos los meses, la plataforma líder en streaming, suma en marzo distintas novedades interesantes. En la sección de series se estrenará la esperada “Sky Rojo”, protagonizada por Lali Espósito y una nueva temporada de “Millenials”.

Pero, como en la vida no todo está en capítulos, también nos trae grandes éxitos en cuanto a películas, entre las cuales se suman títulos como “¡Hoy sí!”, la saga “Karate Kid” y “Sexy por accidente”.

A continuación te presentamos la lista con los nuevos agregados en Marzo:

Series

The Challenge: El duelo (1/3/2021)

The Challenge: El infierno II (1/3/2021)

La casa flotante (9/3/2021)

The One (12/3/2021)

Paradise PD: Parte 3 (12/3/2021)

El reino perdido de los piratas (15/3/2021)

Black Ink Crew: Nueva York: Temporada 1 (15/3/2021)

Black Ink Crew: Nueva York: Temporada 2 (15/3/2021)

El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica (17/3/2021)

Sky Rojo (19/3/2021)

Formula 1: Drive to Survive: Temporada 3 (19/3/2021)

Navillera (22/3/2021)

¿Quién mató a Sara? (24/3/2021)

Nailed It!: Problema doble (26/3/2021)

Millennials: Temporada 3 (25/3/2021)

Los Irregulares (26/3/2021)

Haunted: Latinoamérica (31/3/2021)

Mamá adolescente 2: Temporada 1 (31/3/2021)

Mamá adolescente 2: Temporada 2 (31/3/2021)

Películas

Saga Karate Kid: (1/03/2021)

Nada es lo que parece: (1/03/2021)

Nada es lo que parece 2: (1/3/2021)

How to Be Really Bad (1/3/2021)

Sexy por accidente (2/3/2021)

¡Hoy sí! (12/3/2021)

El Hombre Araña 2 (31/3/2021)

Ángeles y demonios (31/3/2021)

Como si fuera la primera vez (31/3/2021)

Niños y familia

Fabuloso vocabulario Temporada 5: (2/03/2021)

Alien TV: Temporada 2 (19/3/2021)

Los fantasmas de la ciudad: (5/03/2021)

Waffles y Mochi: (16/03/2021)

Animé

Titanes del pacífico, tierra de nadie: (4/03/2021)

B, the beginning, Temporada 2: (18/03/2021)

Dota, sangre de dragón: (25/03/2021)