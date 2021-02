¿Vuelven las hinchadas? "Lo planteamos por la necesidad imperiosa de tener algún ingreso"

Entendiendo la impronta de aprender a convivir con la pandemia del coronavirus, aún quedan actividades limitadas a su realización que esperan su autorización para poder acoplarse a la “nueva realidad” cumpliendo todos los protocolos y condiciones de bioseguridad necesarios.

Una de estas actividades es el fútbol presencial: en las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre el titular de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán, con el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, para analizar el protocolo de regreso de las hinchadas.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-, Sergio Chibán amplió los detalles señalando primeramente que más allá de ser un sueño, es una necesidad” que regrese el público a presenciar los partidos de fútbol.

“Hicimos un planteo al COE en función de la necesidad imperiosa de tener algún tipo de ingreso, además hemos visto que otras disciplinas o actividades, no solo abiertas sino cerradas, han empezado con protocolos de públicos, y provincias como Córdoba o Mendoza han comenzado con pruebas pilotos de tener esa posibilidad” de que los hinchas vean los partidos desde las tribunas.

Pese a que en la reunión no tuvieron una aprobación inmediata, Chibán dijo que esperan una respuesta la cual todavía no llegó. “Nos hubiera gustado ayer mismo, los tiempos del Estado debemos respetarlos, pero sí queremos una definición pronta”, espetó.

“Es una de esas cosas que debemos esperar, aunque la realidad es que el fútbol no puede esperar más”

¿Cómo se prevé el retorno presencial de hinchas? “De forma reducida, hablamos de 300 o 400 personas para todo el estadio, divididos en grupos, ni siquiera alcanzando el 30% o 40%, es una prueba piloto para el Torneo Amateur, para darle vida a una actividad que está muerta”, señaló.

También recalcó que el pedido “es algo muy reducido, muy factible, no más de 400 como tope, somos una de las actividades que más respetó los protocolos, pero vemos la necesidad de los clubes y que ya no hay actividad que no haya abierto sus puertas, vemos disciplinas que están teniendo público y nosotros también creemos que lo merecemos”, subrayó para concluir.