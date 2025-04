Rechazan la idea de cerrar la Secretaría de la Mujer: "Retroceder no es una opción"

A poco más de un mes para las elecciones provinciales donde se renovarán bancas legislativas, los candidatos empezaron a dar a conocer sus propuestas, entre ellos, la candidata a diputada por el Frente Liberal Salteño, Alba Quintar, quien señaló respecto a la problemática de género, que eliminaría la Secretaría de Mujeres y Diversidades porque considera no está funcionando.

“No me parece que cambian las cosas (…) me parece que somos todos iguales, creo más en la meritocracia, lo mismo para la paridad de género en los cargos electivos, para mi somos todos iguales” comentó la candidata, además agregó que existen denuncias falsas de género donde se hace abuso del derecho y que el homicidio es lo mismo tanto para un hombre como para una mujer: “Si está motivado en el odio del género puede ser tanto en el odio por el género masculino como femenino”.

La secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades de Salta, Itatí Carrique, explicó en CNN Radio Salta, porque es necesario contar con estas áreas especializadas para tratar una problemática que cada vez se visibiliza más.

Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una mujer tarda entre 5 y 7 años en poder denunciar la violencia de género: “Es gravísimo porque vemos las estadísticas, cuando hay un femicidio en la mayoría de los casos esas mujeres no llegaron a pedir ayuda, a reconocer la violencia, a llegar a un organismo o por a veces por descreer de la justicia”.

Las estadísticas reflejan cifras alarmantes lo que muestra que el trabajo de la Secretaría es necesario por la visibilización y conciencia que se va adquiriendo de la problemática, el que exista no quiere decir que no se esté trabajando parta combatirlo, explicaba Carrique que hay muchas cuestiones sociales que están en proceso de resolución como la problemática habitacional pero no por ello se pide la eliminación del organismo competente.

“No decimos desarmemos las áreas y esa propuesta muestra que hay una cuestión desde ese sector que se toma como ideológica y ahí está el problema”.

En referencia a esto indicó que venir de un Gobierno nacional donde se enarboló los derechos de la mujeres y personas de la diversidad, a una nueva gestión los lleva a que se haga lo opuesto: “Le ponen un tinte ideológico a la cuestión que no lo tiene, en vez de mirar la problemática en sí”.

“Están mostrando que no les interesa, sino la batalla política les rinde”.

Informó también que menos del 1% de las denuncias que se radican por violencia son falsas, señalando que en caso de haber alguna hay una legislación que pena esta acción.

“Necesitamos decir porqué hay violencia contra las mujeres, ya que las estadísticas muestran que de cada 3 muertes violentas de mujeres en el país 2 son a causa de violencia de género” por lo que dijo que desde la incorporación de la mujer en el mercado laboral debe tener igualdad de oportunidades, ya que venía accediendo a sectores muy precarizados.

“Retroceder no es una opción (…) Avanzamos, pero falta un montón y por eso es necesario que sigan existiendo estas áreas”.

La Secretaría se encarga de la aplicación de la Ley Micaela capacitando a los funcionarios en cuestión de violencia de género, además trabajan con hombres para deconstruir los patrones de violencia, promueven programas de autonomía económica para combatir la violencia física, psicológica, económica y política.