Videos: Una famosa estilista fue brutalmente atacada en plena calle por 8 chicas trans

La estilista tucumana Jorgelina Zalazar denunció en las redes sociales que sufrió una brutal agresión el sábado por la noche.



El ataque habría ocurrido en la esquina de avenida Roca y Entre Ríos, en la capital de la vecina provincia.

Zalazar dijo que varias mujeres se bajaron de un auto y la golpearon salvajemente.



"Yo estaba con unas amigas trans. Yo no trabajo en la calle, soy de profesión peluquera, estaba con una amiga, cuando llegaron estas mujeres y comenzaron a golpearme en forma brutal", indicó.



"Me desfiguraron la cara, me arrancaron las uñas, eran ocho personas trans las que me atacaron. Ya hice la denuncia", añadió la estilista.



Los videos: