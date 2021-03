Vuelta a clases en Salta: Más de 400 mil niños vuelven a la clase presencial

Más de 400 mil alumnos regresan a la presencialidad este 1° de marzo en Salta. InformateSalta recorrió las distintas escuelas y colegios del microcentro de Salta.

En el caso del Colegio Divina Misericordia, por semana tendrán 450 chicos en el nivel secundario. "Hemos recibido el apoyo de los padres" sostuvo su director Pablo Pereyra a InformateSalta.

"Gracias a Dios no costó despertarla, hoy empieza su primer grado. No pudo hacer el Jardín el año pasado. Estaba contenta en venir. Los nenes tienen que venir con su alcohol, barbijo, cosas rotuladas para no estar prestándose" indicó una mamá en las puertas del Liceo Cultural Docente.

En tanto, en la escuela Alberdi ya los alumnos con sus padres hacen cola para ingresar a la institución.