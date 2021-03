Los mejores editores on line gratuitos de PDF del 2021

Aunque las clases se dictaron de forma online durante el confinamiento preventivo por la pandemia del COVID-19, las tareas todavía se siguieron solicitando y los alumnos debieron esforzarse para presentar buenos trabajos, tal vez no con marcadores o pegatinas, pero sí con todo el formato posible que se pudiera agregar desde la computadora para enviarse a los profesores, no en Word, sino en PDF.

Fue cuando surgieron las preguntas: ¿cómo se hace para convertir un archivo de Word a PDF? ¿Es difícil el proceso? ¿Se perderá la calidad del trabajo por pasar de un formato a otro? ¿Cuántos clics serán necesarios para la conversión de lo realizado? Responder todo esto se puede sintetizar con la última duda: a veces con un solo click es suficiente.

Al necesitar escribir algo en la computadora, los comandos se mueven directamente al programa de Microsoft para no olvidarnos de nuestras ideas, aprovechando toda la gama de herramientas que nos ofrece, las cuales mejoran permanentemente, Pero si de presentar un archivo no en su forma de “Diseño de impresión”, como vemos los trabajos en Word, nada mejor que el PDF.

Este tipo de formatos nos permite contar con revistas, publicaciones, material de lectura, libros, compendios de dibujos, ilustraciones y todo tipo de contenido en una forma fácil de pasar “de página” para su disfrute, además que pueden ser enviados por correo electrónico, compartidos por la mensajería de las redes sociales, por las aplicaciones de celulares donde los podemos llevar de un sitio al otro al igual que las tabletas, transportarlos en unidades USB o Pendrives, entre múltiples facilidades.

Ahora, ¿cómo convertir mi documento en Word para que pueda apreciarse mucho mejor en formato PDF? Hay muchas opciones, pero una de las más simples, confiables, fáciles y directas es recurrir a GetLua.com, un conversor online que te facilitará el trabajo por tan solo un par de clics.





Cómo usar

Es más que seguro que te propusieron usar GetLua alguna vez, pero ¿ya lo probaste? Cuando ingresés a su web, tendrán en primer lugar la opción disponible de cargar el archivo de Word que necesitás convertir, o si tenés a mano la carpeta en la que se encuentra dentro de tu computadora, solo hay que arrastrarlo con ayuda del puntero del mouse.

Aquí solo hay un requisito que se pide: el archivo que necesités convertir debe ser de un tamaño no mayor de 5 MB, por lo tanto es recomendable revisar en las propiedades del documento de Word que no supere esta medida. Si cumplís con el requisito, solo hay que cumplir con la indicación de indicar cuál es dicho documento.

Pero eso no es todo: al igual que otros conversores, se puede encontrar y también de manera online, opciones para seguir trabajando con este tipo de formatos. Si tu archivo convertido aumentó su tamaño o lo necesitás que “pese menos”, está la opción de comprimir tal documento para que, aun siendo PDF, no ocupe tanta memoria. Como si fuera poco, también está la chance de probar la conversión con otros documentos que no sean de Word, como ser Excel o imágenes en JPG, por lo que habrá que elegir la opción de cambiar de PDF a JPG en ese caso.

¿Ya sabés cuál es? ¿Ya lo cargaste? ¿Ya lo soltaste? ¡Eso es todo! ¡No necesitás hacer ningún esfuerzo más y en cuestión de segundos tendrás tu archivo listo! Automáticamente GetLua te informará que tu material está listo en su formato PDF para que lo descargués y lo usés según tus necesidades. ¡Está lista la tarea, profe!