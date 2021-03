Misteriosa desaparición: salió hacia Orán para comprar una moto y no se volvió a saber de él

Cristian Iván Iñigo tiene 27 años y está desaparecido desde el martes de la semana pasada, cuando salió de su casa con destino a Orán, manejando un auto particular, y no se supo más nada de él.

Su hermana, Celeste Iñigo, contó por Central Policial a través de Radio CNN Salta, que su hermano salió el martes por la noche, avisando en su casa que volvería esa misma noche ya que iba hasta Orán a buscar unos papeles por la compra de una moto. Al salir dejó su celular y se le perdió todo rastro. La familia reportó a la policía la desaparición puesto que no saben si quiera si llego a destino ni que pasó en el camino.

Al ser una persona de bajo perfil, precisó Celeste, que no tiene redes sociales por lo tanto no se lo puede rastrear, ni tampoco le suele dar mucha atención al teléfono, por lo que no les llamó la atención que dejara el celular al salir. Además, según el testimonio de su familiar siempre suele viajar y avisar en su hogar.

El joven de 1,65mts aproximadamente, pelo castaño y ojos marrones, partió a Orán a bordo de un Voyage color negro, patente JWP 057.