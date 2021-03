Inicio de clases en Orán, docentes expectantes a la vacunación

Ha vuelto la presencialidad a las escuelas de la provincia de Salta, con sus alumnos ya cursando el ciclo lectivo 2021 tras un año de ausencia en los establecimientos, pero con aún faltan algunas cuestiones por arreglar para un dictado correcto, que van desde recursos, obras, entre otros puntos.

Así lo señaló en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la docente Josefa Cardozo, directora de la escuela Arturo Illia de B° Caballito, en la ciudad de Orán. “Fue complicado el inicio del ciclo lectivo que se dispuso en su presencialidad”, comentó Cardozo quien manifestó que hubo varios establecimientos que aguardan poder abrir sus puertas.

También contó que una demanda sostenida desde la docencia fue tener el personal de ordenanza y limpieza para las escuelas, las cuales comenzaron hace poco tiempo, esperando establecimientos técnicos y otros que se designe dicho personal.

Junto a esto, comentó que están aguardando el inicio de la vacunación al personal. “Si bien la vacuna no resuelve todo, creemos que entramos a la presencialidad con mejores herramientas que da la vacuna, ya nos están pidiendo los listados por escuela para iniciar la vacunación, eso nos parece positivo”, resaltó.

Para este año, esperan poder contar con lo necesario para poder afrontar no solo el dictado presencial sino también poder enseñar de forma virtual. “Al iniciar la pandemia hicimos un gran esfuerzo para garantizar la vinculación con los alumnos, eso se fue resintiendo con la situación económica y la conectividad, las pantallas no han entusiasmado a los chicos a aprender el contenido, no han reemplazado la presencialidad”, analizó.