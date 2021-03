Día de la Mujer: “Las medidas no deben restringir a la víctima sino al agresor”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Verónica Simesen de Bielke, fiscal penal de Derechos Humanos, junto a Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), en InformateSalta por Multivisión Federal, coincidieron en la necesidad de realizar un cambio social y cultural.

Simesen de Bielke aseguró que hay una falla estructural en el sistema ya que se pone hincapié en establecer medidas que restringen a la víctima en su vida diaria, y no en el agresor. “Creo que las medidas deben estar claramente hacia el agresor, sino es la víctima la que tiene que estar con botón antipánico o con una guardia en la casa”.

Además sostuvo que en la mayoría de los casos de femicidios, las víctimas ya han hecho denuncias, por lo que claramente las medidas no están funcionando. “Tenemos que revisar el sistema, creo que nos falta mucho camino pero estamos tratando de optimizar esas medidas para que esa víctimas no vuelvan a ser revictimizadas, no solo al momento de hacer la denuncia sino de transitar toda la causa judicial”.

La fiscal agregó que se requiere que los tres poderes del Estado se capaciten en lo que es perspectiva de género. “Estamos viendo muchos fallos donde se está aplicando esta perspectiva de género y uno obviamente lo celebra pero todavía falta mucho trabajo por hacer, estamos en el camino, pero falta mucho para esa capacitación y para entender lo que significa esa perspectiva de género”.

Por su parte, Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), insistió en la necesidad de un cambio social. “La gente se está animando a denunciar, pero no hay un abordaje integral, no hay un seguimiento de esas medidas y tampoco hay persona policial”.

“Hay que empezar a deconstruir las masculinidades”

Finalmente, manifestó que la educación es una apuesta a largo plazo. “A mi me parece que lo que falla es el esteriotipo de género, necesitamos áreas de género, necesitamos esos espacios donde haya una trabajadora social, una campaña para visibilizar y desnaturalizar la violencia”.