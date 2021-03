Día de la Mujer: “No tengan miedo, juntas somos invencibles”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Alcira Figueroa, diputada nacional por Salta, en CNN Salta, pidió a “las mujeres no tener miedo y no bajar nunca los brazos”.

En la oportunidad, lamentó la dolorosa noticia de un nuevo femicidio en la provincia. “En menos de 24 horas muere una mujer en el país y eso se ha visto acrecentado con la pandemia”.

“Las mujeres son las que estamos liderando los cambios en nuestro país”

También lamentó el rol de la justicia. “Realmente estamos preocupados, y nuestro presidente nos ha pedido que pongamos la cabeza en pensar en las leyes que debemos promover para que haya realmente la justicia”

Figueroa dijo que está demostrado que la mujer es la que transforma la sociedad. “Tenemos que participar en todos los ámbitos, participar de la mejor manera con nuestras ideas, y también luchar en la calle, y acompañando lo que les pasa al resto de las mujeres”.

De cara a las elecciones, se refirió a sus intenciones de renovar la banca. “Me encantaría renovar la banca, estoy en eso, pero tampoco me quita el sueño, siempre voy a seguir en la lucha de las mujeres, de los originarios, la lucha que históricamente llevamos adelante por muchos años”.

Por último, dijo que ya no pertenece al Partido de la Victoria. “Ellos me sacaron del partido, los dirigentes decidieron que no pertenezca a este espacio pero la lucha y el compromiso no se terminan, yo sigo con más fuerza que nunca adelante”.