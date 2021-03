Ataque a la Catedral en el 8M: Tiraron botellas con orina a la imagen del Señor

Permanece la indignación en la sociedad salteña tras las imágenes viralizadas a toda la provincia por lo ocurrido en la tarde de este lunes durante la marcha del 8M, cuando un grupo feminista tiró las vallas que rodeaban la Catedral Basílica, hicieron pintadas, agredieron a periodistas y arrojaron elementos a las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro.

Tras lo ocurrido, la Iglesia de Salta se mostró dolida al respecto, mostrando su incredulidad ante la violencia que se generó frente al templo mayor de la provincia, asegurando que el daño causado no es al clero, sino a la gente y a su fe más profunda.

En diálogo con Todo Salta y que reproduce el canal Somos Salta, monseñor Mario Cargnello se manifestó señalando: "Han atacado el corazón del ser del salteño, de su cultura más profunda, estamos perplejos porque no podemos entender una reacción así en gente de Salta, nos agredieron en otras ocasiones pero no eran salteños, aquí eran salteños y chicas jóvenes, lideradas por gente con la cara tapada… uno no puede entenderlo”.

"Duele porque la ofensa es a Dios en su imagen y a los hermanos"

Tras el fuego y los videos del ataque, quedaron los restos de los fuegos de artificios, sobre todo candelas de tiros luminosos, algunas piedras, latas, botellas y hasta envases de tetrabrick, los cuales habían llenado con orina.

“Me pongo a pensar en la gente que, a lo largo de la pandemia, se para ahí (en las rejas del Atrio) para pedir fuerzas, ¿no se dan cuenta lo que gritan? No nos ofenden a nosotros, se ofende al Señor y a la gente”, reflexionó monseñor Cargnello recalcando su perplejidad.