¿Ricky Maravilla se vacunó y sin turno? Las explicaciones del ministerio de Salud

En medio de la incertidumbre respecto al plan de vacunación contra el coronavirus, la demanda de dosis y la saturación de los turnos para intentar conseguir uno de los remedios contra el virus, todavía sigue vigente la polémica de la vacunación VIP.

En ese contexto, trascendió hace unas horas que el cantante Ricky Maravilla recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta. Si bien la noticia no causó mayor impacto, sí lo hizo al saberse que el artista no había sacado turno para ser medicado.

Según el diario La Nación, en una entrevista televisiva el músico justificó la aplicación de la dosis en su edad (75), aunque en la página web de gobierno salteño aún no se encuentra habilitada esa opción. También contó que por el llamado de un familiar se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años.

“Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño”, contó Ricky confirmando que incumplió el procedimiento para ser vacunado.

Al respecto de esta polémica el ministro de Salud, Juan José Esteban, explicó en el programa De Buena Fuente que el cantante no fue un vacunado vip sino que, como tiene 75 años, está dentro del grupo de riesgo y por eso se lo vacunó.

"En un momento donde no había dosis y no estaba vigente el 148, el señor Ricky Maravilla se apersonó en el hospital Papa Francisco y se lo vacuno por la edad y el riesgo que tienen las personas mayores. No nos olvidemos que nosotros estadísticamente tenemos un área de mortalidad alta en las personas mayores de 60 años con o sin movilidad", señaló.