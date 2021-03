Causa donaciones de Tartagal: quitaron la inmunidad a la Defensora Oficial y podría ir presa

La causa de las donaciones retenidas por la concejal Paola Díaz y la Defensora Oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, avanza en el ámbito judicial. Hoy el Jurado de Enjuiciamiento decidió allanar la inmunidad constitucional contra la funcionaria pública y si el juez así lo decide, podría quedar detenida.

En diálogo con Central Policial por CNN Salta 94.7, el Defensor Oficial General de la Provincia, Pedro García Castiella, explicó que dicha decisión se traduce en que Díaz pierde la inmunidad de que goza por ser magistrada.

“Ese allanamiento de la inmunidad había sido solicitado en función de un pedido de detención del fiscal Gonzalo Vega, porque solicitaba la detención de las dos para el aseguramiento de los fines del proceso y evitar el entorpecimiento de la prueba”, detalló.

En este sentido, indicó que ahora estarían dadas las condiciones de librarse la orden de detención contra Rosa Fabiola Díaz y es decisión del juez Nelson Aramayo la forma de proceder respecto a ella.

Asimismo, aseguró que no habrá tolerancia en la ocurrencia de este tipo de hechos dentro del ámbito de la Defensoría General de la Provincia. “Se va a ser inflexible para esto no se repita de ninguna manera. Es una muestra de todo lo que no debe pasar y de todo lo que debe corregirse y empezar a recorrer los andariveles que corresponden para que tengamos una defensoría pública en serio efectiva”.

Finalmente, detalló que se está trabajando en el examen y “las inspecciones vinculadas a labor interna de la defensoría de Tartagal va a disparar la promoción de un nuevo sumario en contra de la defensora y un nuevo pedido de un Jurado de Enjuiciamiento”.