Femicidio de Macarena Blanco: "No vi sangre en el pasillo como dicen"

Las repercusiones por el femicidio de Macarena Blanco siguen entre la sociedad salteña debido a una posible vinculación con la prostitución. En tal sentido el portero del edificio dialogó con El Tribuno.

“Yo siempre limpio y no vi nada, no vi sangre en el pasillo como dicen que había, ninguno de los vecinos con los que hablé vio nada, no sabemos cómo llega la Policía”, declaró el hombre quien lleva 15 años como encargado del lugar.

Contó que el domingo por la tarde fue buscado en su domicilio por la Brigada de Investigaciones para colaborar en la revisión de las cámaras de seguridad. Recordó, en torno a el departamento donde se encontró el cuerpo de Macarena, que hasta enero vivía una familia en el. Se trata del segundo piso. Sabe que luego el dueño lo dejó a cargo de una inmobiliaria, la cual empezó a alquilarlo de forma temporal.

Por último dijo que cree que uno de los detenidos es el hombre de la inmobiliaria, con el cual recalca tuvo poco trato pero desconoce si el dueño.