YPF aumentará sus precios casi 7% el martes y 18% en total en los próximos tres meses

La petrolera privada bajo control estatal YPF confirmó que realizará varios ajustes a los precios de sus surtidores en los próximos tres meses. La suba será del 18% en 90 días, en línea con los aumentos impositivos, del precio internacional del barril y la inflación interna, informaron ejecutivos de la compañía. Por encima de ese valor, además, se sumarán los aumentos de impuestos que se vayan aplicando. El próximo martes se verá la primera suba en surtidores. Será del orden del 7 por ciento.

“Vamos a incrementar los precios en 3 meses un 15 por ciento, más las subas de impuestos. Tenemos que generar y nutrirnos de fondos para desarrollar nuestro plan de negocios y las inversiones”, aseguró Sergio Afrontti, CEO de la petrolera.

El 18% total para el trimestre se alcanza sumando 15 puntos de actualización de precios y otros 3 de traslado de impuestos al valor final.

“No queremos que la gente se entere a la mañana de los aumentos. Queremos previsibilidad y para eso trabajamos”, agregó el nuevo presidente de la petrolera, Pablo González, quien aseguró que cambiará el esquema del impuesto a los combustibles líquidos, algo que le confirmó el presidente que se hará por la ley para el sector que anunció el 1 de marzo en el Congreso.

“Son los fondos que necesitamos para desarrollar el plan de inversiones y si las elecciones fueran en abril lo hubiéramos hecho igual. Queremos producir y todos lo recaudado irá a producción”, dijo. “No vamos a modificar, nada que afecte a la industria (...) No somos una financiera, tenemos que producir gas y petróleo”, insistió González.

“Tenemos la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de crudo. No le hicimos ningún favor a Repsol. Tenemos que desarrollar los recursos de petróleo y gas, no invertir en monopatines eléctricos”, dijo por último en referencia a políticas pasadas de la firma.

Este viernes se actualizaron dos impuestos que impactan en los precios de las naftas y el gasoil: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que se incrementan en forma trimestral de acuerdo a la inflación. Si bien la actualización estaba prevista para comienzos de este mes, por un decreto se trasladó a este 12 de marzo. Durante 2019 y 2020 la aplicación de estos impuestos había tenido varias suspensiones.