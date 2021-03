Caso Rangeón: "Sabemos que no actuaba solo, pero las víctimas no se atreven a denunciar"

La abogada de las víctimas, la doctora Sandra Domene, aseguró por Radio Vos que la causa en contra de Pablo Rangeón avanza favorablemente. "La fiscalía le está dando prioridad, está tomando todas las medidas que se requieren, en el corto plazo desde que se realizó la denuncia se han juntado pruebas suficientes como para poder mantener la prisión preventiva y seguir aportando más pruebas".

Domene es la representante legal de las cuatro mujeres que recientemente denunciaron al productor de moda, Pablo Rangeón, por abusos sexuales y violencia física. "Mañana se van a tomar pruebas testimoniales de chicas que se han ofrecido. Hoy estamos solicitando que se libren oficios por partes de dos víctimas a dos hospitales. Cada vez me sorprendo y me horrorizo más de lo siniestro en el proceder de Rangeón", dijo.

La abogada precisó que tres denuncias son por abuso sexual con acceso carnal y con lesiones leves, y una, fue por abuso sexual simple. "Se sabía que en algún momento iba a pasar, faltaba el valor de algunas mujeres. Él no actuaba solo, sabemos que no actuaba solo, pero las víctimas no se atreven a denunciar, por el momento sólo Rangeón está como imputado. Hay mucho temor en las víctimas, quieren evitar la exposición, el desprestigio. Aportaron fotos, capturas de mensajes que les enviaba Rangeón cuando eran menores de edad. Pero si no denuncian, eso queda en la nada", señaló.

Respecto al pedido de liberación del productor, Domene dijo que "no hay pasibilidades de que Rangeón quede libre, podría entorpecer la investigación. Previo a quedar detenido, él envió dos mensajes a una de sus allegadas pidiendo que hiciera una captura de aquellas personas que estaban aportando información sobre el a los efectos de, a posterior, ver qué iba a hacer con ellas".