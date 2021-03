Villamayor: "El gobernador no se vacunó para dar el ejemplo"

Siguen las repercusiones en torno a la divulgación de autoridades y funcionarios de la Provincia quienes habrían sido vacunados contra el coronavirus, situación que llevó a una conferencia de prensa por el ministro de Gobierno Ricardo Villada dando la postura oficial al respecto.

Tras los anuncios, la diputada provincial Socorro Villamayor se manifestó destacando el acto realizado por el gobernador Gustavo Sáenz de no aplicarse la vacuna, como así que tome decisiones al respecto de lo trascendido.

En su participación en InformateSalta por Canal 9 Multivisión, la legisladora analizó lo ocurrido recalcando que cuando en Salta se conoció lo de la vacunación a personal estratégico “provocó una ebullición de marcada incertidumbre, que dice ¿en Salta se repite este esquema de Vacunación Vip?”.

No obstante remarcó que “después de la conferencia, rescato el que el Gobierno ha marcado que el gobernador y sus funcionarios no tienen ningún tipo de vacunación vip, no están vacunados”, como así que Villada “dijo que el ministro de Salud tiene una lista de personas que autorizó como estratégicos, la publicidad de esa lista debe conocerse a la brevedad y dar tranquilidad”, propuso.

Villamayor volvió a sentenciar que “el gobernador no se ha vacunado, según las expresión del ministro y es para dar un ejemplo de ceder su vacuna ante la escases de este elemento”. Para concluir señaló: “Me parece una decisión acertada del gobernador que sea el COE el que determine quiénes van a ser los vacunados en el concepto de estratégicos”.

"Tengo esperanza en que, lo que la Fake News ha manifestado, no sea tal"