Los antecedentes del secuestrador de Maia: "Manoseaba a chicos"

La gran noticia con la que inició este jueves fue que el operativo de búsqueda para dar con Maia, la pequeña de 7 años que llevaba 3 días desaparecidas tras ser raptada por la pareja de su mamá, tuvo un resultado positivo: la pequeña fue hallada con vida, en aparente buen estado de salud y con su secuestrador detenido.

¿Quién es el secuestrador? Su nombre es Carlos Alberto Sierra (o Savanz), un hombre quien desde hace tres semanas entabló contacto con Maia y su familia, y sobre quien en las últimas horas tenía una orden de captura y detención por parte de la jueza Fabiana Galletti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº57.

De profesión cartonero, Savanz tiene antecedentes de abuso sexual a menores dentro de su familia: su hermano afirmó que abusó de su sobrino y “manoseaba a chicos cuando aparecía en casa”, según reproduce el diario nacional Perfil.com. Luis, el hermano de este sujeto, reveló que “Carlitos” o “Poqui” tiene antecedentes por abuso a menores de edad. “Es una porquería, abusó de mi sobrino”, afirmó en declaraciones a TN y que reproduce el medio.

"Si puede abusar de las criaturas, abusa", agregó Luis y contó que su sobrino le contó a su padre “cuando tenía 12 años y no quiso que hagan la denuncia por vergüenza a que lo cargaran sus amigos”. “No es la primera causa que tiene”, manifestó y afirmó que no sabe “por qué no fue detenido”.

Del mismo modo recalcó que Savanz “desde los 7 u 8 años siempre vivió en la calle”, y que cuando se enteró de la situación al ver su foto con la nena, “no podía creer que haya secuestrado a la criatura”.



Diego, otro hermano del secuestrador, agregó más situaciones que remarcaron la peligrosidad del secuestrador. "Si le pone a diez muchachos jugando al truco y le pone diez pibitos jugando a la bolita, se va con los pibitos. Tiene problemas. Es un muchacho grande, pero no lo es, es una criatura”, aseveró.