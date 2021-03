Armando Cazón iniciará una querella por calumnias e injurias contra el fiscal Rafael Medina

Armando Cazón, fiscal penal de Salvador Mazza, respondió a las denuncias de su par de la Fiscalía N°2 del mismo municipio, Rafael Medina, quien lo investiga por abuso de autoridad y posible cobro de coimas.

En diálogo con InformateSalta, Cazón señaló que “lo que Medina dice y cómo lo dice es de una forma totalmente mendaz. Le estoy mandando una carta documento para iniciarle una querella criminal por calumnias e injurias, y reservas de daños y perjuicios por el daño moral que me causan sus declaraciones”.

Ayer, en el programa Central Policial por CNN Salta, 94.7 Medina se refirió a más de 50 denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Cazón, “incumplimientos que han llevado nada menos que a la absolución de imputados y liberación de los mismos por delitos graves, algunos, y otros por delitos culposos. Pero sea como sea, ya es un delito doloso por parte del Fiscal haber dejado vencer plazos para que caigan las causas”.

En su defensa, Cazón consideró que las manifestaciones de Medina “no parece de un fiscal, viola flagrantemente el artículo 263 del código procesal penal, donde claramente dice y exige a los jueces y fiscales que solamente podemos hablar sobre los hechos mencionados en el decreto de imputación, que no que hacer referencia ni a participaciones ni a responsabilidades”.

Respecto a las denuncias por incumplimiento del deber, Cazón argumentó a InformateSalta que se trata de “un expediente que se origina en el 2017 producto de una persecución judicial donde me endilgaron cosas que no correspondían, yo tenía cuatro meses de licencia por estrés laboral porque estaba sin personal, durante cuarenta días trabajé sin personal y eso me llevó a un estrés laboral”.

El fiscal sostuvo que durante el tiempo de licencia se produjo una catarata de arbitrariedades, “de violaciones a los derechos y garantías constitucionales. Sorprende la mala fe con la que habla Medina. Hace una acusación como si hubiese estado en una sentencia en un juzgado”.

Cazón remarcó que Medina, en una de sus declaraciones, “dice que se habla extra oficialmente del cobro de coimas, un fiscal no puede hablar en potencial, es una barbaridad. Estoy convencido de que el procurador general de la Provincia va a dejar que las instituciones funciones, que hagamos nuestras defensas y que después haya una resolución judicial".