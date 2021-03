Diputada jujeña fue imputada por "lesiones graves" contra su propia hija de 11

La Justicia jujeña inició la investigación en contra de la legisladora opositora, luego de una denuncia de su propia progenitora. Sobre la mujer pesan supuestas "lesiones graves y leves agravadas por el vínculo y por alevosía en concurso real", publicó El Tribuno de Jujuy.



La Justicia jujeña imputó a la diputada provincial Alejandra Cejas por la supuesta autoría de dos graves delitos en contra de su propia hija menor de edad y esta jornada deberá presentarse a conocer causa de imputación y designar formalmente un abogado defensor en la jurisdicción que le corresponda, ya que su figura tiene fueros.

En los últimos días salieron a luz una serie de hechos que involucraron directamente a la diputada, donde fue acusada formalmente por su propia progenitora de agredir ferozmente a su hija de 11 años.

El lunes pasado, Cejas junto a su representante legal Julián Martín se presentó de forma espontánea ante el fiscal Alejandro Bossatti para dar la versión de los hechos y ponerse a disposición de la Justicia y minutos brindó una conferencia de prensa, manifestando y acusando a distintos medios de comunicación de tergiversar los graves hechos que pesan en su contra y desmintiendo todo lo expuesto.

¿Movida política?



Pese a las declaraciones mediáticas de Alejandra Cejas, acusando que el hecho no era nada más que una "movida política", el mismo día que la funcionaria fue denunciada, el Juzgado de Menores había resuelto que su hija saliera de su domicilio para el resguardo de su integridad y que de momento quedara al cuidado de la denunciante.

El martes pasado, el fiscal de investigación penal Alejandro Bossatti solicitó los informes médicos de los pediatras que examinaron a la víctima y con otros elementos probatorios que obran en autos, imputó a la diputada provincial por la supuesta autoría de los delitos de "lesiones graves agravadas por el vínculo y por alevosía en concurso real, con lesiones leves agravadas por el vínculo y por alevosía", previstos y penados por los artículos 90 en función del artículo 80, incisos 1 y 2, artículo 89 en función del artículo 80 incisos 1 y 2 y 55, todos del Código Penal de la Nación.

Por otra parte nuestro diario supo que una vez que Alejandra Cejas fue notificada de las graves acusaciones que pesan en su contra, el fiscal interviniente además le hizo saber que tiene una orden restricción perimetral, para que la legisladora no se acerque a su víctima, quien a su vez acusó a su progenitora de maltrato y agresiones, hasta que se avance con la investigación.

Sobre los hechos

Según las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, los violentos episodios ocurrieron en interior de una vivienda del barrio San Pedrito y minutos más tarde fueron denunciados en sede de la Seccional 6º.

La pequeña víctima fue trasladada a la guardia del hospital Materno Infantil "Héctor Quintana", donde se constataron las lesiones y se dio inmediata intervención al Juzgado de Menores y al fiscal especializado en estos tipos de delitos.

Nuestro diario supo que la funcionaria, en su descargo espontáneo, le habría manifestado al fiscal que su progenitora, con la que no tiene ningún tipo de vínculo, padecería de una patología mental, tratando de desacreditar la denuncia radicada en sede policial. Pero este punto no es el hilo de la investigación penal preparatoria, no hay que perder de vista que la Justicia actuó de forma inmediata para resguardar la salud física y mental de una niña de 11 años, que presenta serias lesiones, según un parte médico.