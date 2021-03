Biocombustibles: A la espera de la prórroga, Zottos precisó la necesidad de una nueva ley

Hay pujas internas dentro de la Cámara de Diputados de la Nación en torno al tratamiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles, con el oficialismo tratando de imponer sus nuevas reglas en el tema, el reclamo de los sectores que piden la extensión de la ley, entre otros hechos que se suman al debate.

En ese contexto y a la espera del tratamiento de la prórroga, InformateSalta dialogó con el diputado nacional Andrés Zottos quien recalcó la importancia de la ley para la provincia como también que a futuro se trate una nueva.

“Esta es una ley importante, es una política de Estado en el país que nació en 2006 y fue modelo, lamento que se llegó a esta situación en que se está por vencer” la vigencia de la misma, comentó Zottos quien recordó que han sido varias las veces en que pidieron el tratamiento. “Esto es importante, en Salta tenemos una de las principales empresas productoras de Etanol, como es el ingenio Tabacal”, recalcó.

Del mismo modo comentó que “hay mucha incertidumbre, esto ha generado mucho desarrollo en el interior como fuentes de trabajo, (ahora) el Estado quiere sacar una nueva ley y hace falta una nueva, pero hay que discutir que no se bajen los cortes que ya hay, sino causaría perjuicios, cortaría las inversiones”, aseveró.

“Esta nueva ley hay que discutirla, mientras se nos está venciendo la ley vigente, vence en mayo”

Para ser más claro sobre dichos cortes, explicó a InformateSalta que es “la mezcla que se hace con el combustible no renovable, no hay que bajarlo, más teniendo una política atrasada a nivel nacional, en 2030 ya no se van a aceptar los combustibles no renovables”.

Pese a esto, Zottos alertó sobre lo que pueda pasar en el tratamiento de la prórroga y la advertencia que no pueda concretarse. “Si no tenés los dos tercios, no se aprueba, debes esperar un año y esto le da pie al Gobierno para que haga un decreto, una prórroga a su medida y hay que tener cuidado con esto, yo lo tomaría con pinzas”, subrayó para concluir.

“Esto no debería ser una River-Boca, esto tiene que ser una política consensuada, no podemos ir contando los porotos para ver si sale o no”