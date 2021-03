Biocombustible: Grande apuntó contra los diputados salteños que no dieron quórum

Hay preocupación en Salta y en varias provincias del país. La oposición quedó a más de 20 diputados de lograr alcanzar el quórum y la sesión especial para tratar la prórroga de la ley de biocombustibles fracasó, atrasándose su tratamiento en medio de los intentos del oficialismo de imponer un nuevo régimen de promoción.

Al respecto de este contexto y en diálogo con InformateSalta el diputado nacional Martín Grande se mostró preocupado ante el retraso para prorrogar la ley, criticando al oficialismo por querer sancionar su propia ley y apuntando contra sus pares por Salta que no fueron a la sesión, recalcando la importancia del biocombustible para nuestra provincia.

“Si todas las provincias entendemos al biocombustible como generador de empleos, hubieran estado todos presentes aprobando la prórroga, (pero) el problema es que hay intereses cruzados, en el medio está el lobby petrolero que viene más del sur, obviamente”, aseveró en primer lugar.

“Lamentablemente a veces, no siempre, los diputados dependen más del jefe que está en Buenos Aires o en el sur, que de los intereses de sus provincias y eso a nosotros nos amarga”, agregó Grande apuntando en este lugar al Frente de Todos que “pretenden imponer una nueva ley a las apuradas, que viene con mandato petrolero y nos van a reventar”, advirtió.

Del mismo modo criticó a los diputados por Salta que no fueron a sesionar. “Es algo muy grave el no haber estado presentes, mirá que Alcira Figueroa es de Orán, lugar donde (la ex) Tabacal es la máxima industria, para ellos es la proveedora y aún así no fue (…), los diputados no sé a quiénes estarán obedeciendo pero no están viendo la realidad de la provincia, si aprueban la ley que pretenden van a reventar las empresas”, recalcó su preocupación.

“Creo que es una mala idea, lo que hicieron fue pésimo”

Ante este escenario de incertidumbre al no prorrogarse la ley, Grande subrayó que “es una vergüenza que tengamos todas estas empresas pendiendo de un hilo, podría quedar todo a la deriva, después la gente se pregunta por qué no llegan las inversiones a la Argentina”, concluyó.

¿Qué significa el biocombustible para Salta?