Prórroga retrasada: "Cortarnos la posibilidad de seguir con biocombustible es un golpe mortal"

Con bajas en sus propias bancadas, la oposición quedó a más de 20 diputados de lograr alcanzar el quórum y la sesión especial para tratar la prórroga de la ley de biocombustibles fracasó. El oficialismo, que quiere discutir un nuevo régimen de promoción, tampoco se hizo presente, con lo cual se sigue atrasando el tratamiento de una ley de gran importancia para el interior del país, sobre todo para el norte, entre ellas Salta.

Este fue tema de debate en InformateSalta por Canal 9 Multivisión donde Hugo Rossi, gerente de Seaboard (Ex Tabacal), analizó esta situación haciendo énfasis tanto en las ventajas de este combustible producido desde lo agropecuario, como así los puestos de trabajo que involucra.

“Mucha gente no sabe que cuando carga nafta, el 12% es bioetanol, tampoco que el 10% del diésel o gasoil es biodiesel”, enfatizó primeramente agregando que “biodiesel, bioetanol, biocombustible, son los productos a partir del agro, hablamos de caña de azúcar, maíz, soja, son energías renovables no contaminantes, emiten 74% menos de gas de efecto invernadero”.

Sobre los problemas para que el Congreso declare la prórroga, Rossi no ocultó su sorpresa. “Es curioso que en el Senado se haya votado 70 a 0, pero es raro que a partir de eso comenzaron todas las trabas en Diputados, obviamente hay una presión de ese lado”, manifestó.

“¿Qué es biocombustible? Es empleo, son 200.000 empleos en 54 plantas en 10 provincias, también es salud”

¿Qué pasa si no se sigue adelante con una ley de biocombustible? “Si se reducen los cortes, hay que aumentar la importación de nafta y gasoil, Argentina no es autosuficiente y amentar esa importación con los pocos dólares que tenemos, es más devaluación e inflación, no tiene sentido, la nafta con biocombustible es más barata para el consumidor”, recalcó el gerente de Seaboard.

Por último concluyó remarcando la gravedad de la situación con una “frase triste en el Noa de que hay hace muchos años, ‘ingenio que cierra es un pueblo que se muere’, cortarnos la posibilidad de seguir con biocombustible es un golpe mortal”, cerró.