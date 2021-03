Intervención de Anses: salteños molestos por la falta de atención del organismo

Esta mañana, desde InformateSalta confirmó los cambios que se darían en ANSES Salta que fue intervenida, al parecer por los múltiples reclamos que llegaron a los oídos de las máximas autoridades nacionales.

Ya con algunos nombres de los posibles reemplazos nuestro medio llegó hasta las puertas de la delegación UDAI Norte ubicada en calle Jujuy. Desde allí la gente, que hacía fila para recibir atención, contaron los motivos de su concurrencia en el día de la fecha.

"Voy a preguntar que me dan de préstamo. Quiero saber cuanto me descuentan y cuanto me van a dar para ver si me alcanza para operarme" contó una señora.

En tanto, otro señor se mostraba molesto por el descuento de un préstamo ANSES a sus haberes que no solicitó. "He venido a ser cola como siempre. Te atiende el teléfono, te atiende una maquinita, te corta. No se puede".