En Salta, la titular de ANSES no supo dar explicaciones por la falta de atención

La titular de ANSES a nivel nacional, Fernanda Raverta, llegó hoy a Salta y visitó la sede del organismo, ubicada en Jujuy 43. Allí participó de la entrega de distinciones a trabajadores y al ser consultada por la prensa sobre los problemas en la atención, contestó con evasivas.

“Hay 24 trámites que se pueden hacer virtualmente, eso lo pudimos hacer en la pandemia, eso quiere decir que hoy te podes jubilar, hoy podes tener tu Asignación Universal por Hijo, tu salario, tu desempleo, tu Progresar, todo por la página virtual, hay vecinos que no saben hacer el trámite por Internet y por lo tanto tenemos que tener nuestras puertas abiertas”, dijo.

En este sentido, aseguró que progresivamente, mientras iban avanzando las fases del aislamiento en cada una de las provincias, fueron abriendo las puertas de la institución, sin embargo, como es de público conocimiento, en Salta eso no ocurrió y aún hasta la fecha, con casi todas las actividades habilitadas, ANSES sigue funcionando deficientemente, con muy pocos turnos y los salteños tienen muchas complicaciones para acceder a los trámites.

Por otra parte, se refirió al escándalo por el cobro del Ingreso Familiar de Emergencias (IFE), el que involucró hasta el propio titular de ANSES en Salta, Marcos Vera. “Somos parte de toda esa investigación, tanto sumaria dentro del organismo como judicial, nos presentamos a la justicia para aportar todo tipo de prueba, todo tipo de información documental para poder saber que ocurrió y que no”, afirmó.

En Salta se comprobó que algunos de los funcionarios involucrados si accedieron al beneficio económico de $10.000 otorgado para paliar los efectos de la pandemia, pese a ello, la funcionaria nacional parece no haberse enterado.

“Para llevar tranquilidad a la gente, nadie que no podía cobrar el IFE lo cobró porque nuestro organismo tiene un sistema inteligente que permite ver que si alguien hace un trámite y no le corresponde, eso salta y no puede cobrar”, expresó.