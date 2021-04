La concejal acusada de robar donaciones en Tartagal, volvió al Concejo Deliberante

La concejal Paola Díaz acusada de retener donaciones para las comunidades wichí, sigue generando polémica en Tartagal. Luego de ser puesta en libertad junto a su hermana Rosa Fabiola Díaz, reapareció en el Concejo Deliberante de Tartagal.

"La Justicia esta trabajando, confiemos en la Justicia y que van a tener todas las repuestas" manifestó al ser consultada por VideoTar.

Acerca de la existencia de una nueva denuncia por robo de animales de parte de su propia familia, fue muy escueta y aseguró: "Soy la más interesada que tanto la ciudadanía como ustedes puedan tener las respuestas, por ahora no puedo responder a nada. Esta todo en secreto de sumario".

Sobre su reincorporación a la actividad en el Concejo Deliberante de Tartagal dijo que tuvo un buen recibimiento de todos. "Un recibimiento no me lo esperaba, no solamente con el oficial también con la otra parte. Todos se han solidarizado con mi hija por el accidente que tuvo, también quiero agradecer a la ciudadanía" concluyó.