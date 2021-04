Semana Santa: "La vivimos en un Jesús que recorre hospitales"

Salta se prepara para vivir las Pascuas 2021, no solo con las actividades turísticas o con el descanso del fin de semana largo, sino también en el marco de la religiosidad marcada que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia.

En ese sentido InformateSalta dialogó con el padre Martín Farfán, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Aparecida, de Vaqueros, quien reflexionó sobre el contexto que viven los salteños en estas fiesta pascual, enmarcada por la pandemia y sus consecuencias.

“Estamos viviendo una semana especial pero más santa que nunca, porque actualizamos la pasión de Jesús no solo en su imagen, en el madero, lo vivimos en un Jesús que recorre hospitales, que está conectado a un respirador, que nos cuida como seguridad o equipo de salud, que da de comer al hambriento”, manifestó el sacerdote.

Del mismo modo subrayó que “a algunos les molestó que no habrá el Vía Crucis en el cerro (San Bernardo), lo que no entendimos es que la fe es vida, de nada me vale subir 7 horas al cerro y después me desentiendo de ese Jesús vivo y presente en cada mano”.

“Es un tiempo especial por esta realidad, marcada por la pandemia que nos llama a ser fraternos, hermanos, con menos discursos y más hechos concretos”

Dicho esto, el padre Farfán dijo que las oraciones están dirigidas hacia quienes están “en el frente de batalla” contra la enfermedad, como en aquellos que sufren las consecuencias de la cuarentena.

“El número de pobres ha crecido en el país, debemos dejar de pensar que es una cifra, detrás de ese 42% hay personas, rostros que conocemos, familias que no llegan a fin de mes y tocan nuestras puertas para pedirnos una mano, como Iglesia se las damos como se puede, descubriendo la limitación de no poder ayudar como quisiéramos”, espetó llamando a la solidaridad y unidad entre hermanos.

“Mirando hacia las Pascuas estamos en medio del Vía Crucis de la pandemia, en medio de esas 14 estaciones estamos todos”