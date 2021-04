Alberto Fernández: "Transito la enfermedad con tranquilidad gracias a la Sputnik V"

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que transita la enfermedad de COVID 19 "con tranquilidad gracias a la inmunidad que me ha dado la Sputnik V".

Desde la Quinta de Olivos, donde se mantiene aislado, el mandatario se expresó a través de su cuenta de Twitter donde le respondió un mensaje al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Mucho ánimo y todo mi apoyo para una pronta recuperación al presidente de Argentina, @alferdez, positivo por #COVID19. Seguiremos trabajando unidos para superar esta pandemia y lograr los objetivos que compartimos. Un abrazo, Alberto", le escribió su par español a través de la red social.

Una hora después, Fernández le respondió: "Muchas gracias querido amigo Presidente del Reino de España @sanchezcastejon. Transito la enfermedad con tranquilidad gracias a la inmunidad que me ha dado la Sputnik V".

Y agregó: "Espero que sigamos profundizando los lazos que unen a nuestras Patrias. Nuestra amistad debe ayudar a lograrlo".

El presidente confirmó el sábado a la madrugada que tras festejar su cumpleaños había sentido síntomas compatibles con la enfermedad de COVID 19 como fiebre y dolor de cabeza.

"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", manifestó a través de sus redes sociales.

Luego, en declaraciones radiales afirmó que se siente bien y no tiene síntomas graves. "No tengo idea de cómo me contagie. Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos", afirmó.

El primer mandatario argentino recibió las dos dosis correspondientes de la vacuna Sputnik V, formulada con dos adenovirus diferentes.

Desde el instituto Gamaleya aclararon que la Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves. “Si la infección se confirma, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”, expresaron tras conocer la noticia del positivo.