Robo millonario en Oran, vaciaron la caja fuerte de un mayorista

Este lunes, los empleados de "Maxi Comodín", sucursal ubicada en la esquina de calles Arenales y Laprida, llegaron a trabajar como todos los dias, sin embargo todo serìa diferente.

La gerente de la sucursal, informaría cerca de las 10 de la mañana, que la caja fuerte tendría un faltante de 6 millones de pesos.

El robo, según los datos extraoficiales que logramos recoger, tendría todos los ribetes de un atraco planificado, previa inteligencia y utilización de logística.

No fue un asalto, no se violentó ningún sistema de seguridad; en definitiva se encontraron con la sorpresa.

Como es de conocimiento de los habituales clientes del supermercado, los domingos no se realiza atención al público. Se supo que hasta las 14 horas al menos, se encontraban en el local dos empleados, uno de ellos, el sereno.

Las cámaras de seguridad, habrían sido desactivadas desde las 20 horas del domingo, es decir, que no se regitran imagenes de lo que sucedió toda la noche. Cabe remarcar, que la caja fue abierta con llave y quizás clave.

No hay ninguna persona demorada hasta el momento.

Fuente: Radio A