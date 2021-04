Rebrote: Alertan sobre el peligro de la reinfección, incluso para personas vacunadas

Con el inicio de la ‘segunda ola’ de coronavirus en el país, el aumento récord de casos en las últimas 24 horas y la necesidad de seguir priorizando las medidas de bioseguridad, desde el Ministerio de Salud se advirtió que los resguardos también sean por aquellas personas que ya han portado o transitado la enfermedad, por el riesgo de reinfección.

Al respecto la doctora Paula Herrera, de la Dirección de Epidemiología de Salta, se manifestó indicando que una persona “puede reinfectarse, generalmente lo más probable es después del tercer mes (de haber contraído el virus), cuando pasaron 90 días vuelvo a ser vulnerable a al reinfección”.

Del mismo modo manifestó que “con las nuevas variantes se han notificado mayores tasas de reinfección, antes eso era poco probable, ahora se vio que, por ejemplo con la de Manaos, hay una mayor tasa” de personas que vuelve a transitar la enfermedad.

¿Qué efecto tiene, entonces, la vacuna? “Es eficiente para disminuir la enfermedad grave y la muerte por COVID-19, todavía no podemos hablar que prevenga la infección o transmisión del virus, por más que esté vacunado me puedo infectar, lo puedo transmitir a otra persona no vacunada” lo cual representa un peligro, explicó Herrera.

“La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, no la infección o transmisión”

Es por esta cuestión que aquellas personas que ya empezaron a ser inoculadas deben “seguir manejando todas las medidas de prevención, tapabocas, higiene de manos y distancia social”. Así agregó que, ante la estrategia de salud pública de Argentina con la vacunación, “se está priorizando llegar a más gente con una dosis y postergar la segunda, no quiere decir suspender, se completará pero se postergará para llegar a más gente” con una dosis.