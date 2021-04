La Escuela Martín Fierro festejará su aniversario número 50

El día lunes 12 de abril, la Escuela Parroquial Martín Fierro Ex N 27 Bis, ubicada en Pedernera 1243, Villa Luján, celebrará el aniversario número 50 de la institución.

En conmemoración a esa fecha tan especial InformateSalta dialogó con la directora del establecimiento, Fany Pardo, quien contó cómo se vienen preparando para el acontecimiento, sabiendo que sucederá en el marco de la pandemia.

“No podemos hacer grandes actos y habíamos programado que venga la banda de música del ejército, pero no van a venir, no nos permiten”, afirmó y continuó diciendo que será un acto interno “muy pequeño”.

La escuela fue fundada por el padre Carlos Escobar Saravia, y “desde sus inicios ha sido muy precaria y muy humilde, aunque a través de los años ha crecido mucho” dijo la docente y aseguró que “para nosotros es un orgullo haber visto crecer esta escuela en esta barriada, porque tiene un gran prestigio por el nivel educativo y por el equipo docente de gran profesionalismo”.

Contó que lleva en la institución 48 años, la vio crecer desde sus inicios. Empezó como maestra en el año 1973, luego fue vicedirectora y en el 2015 asumió como directora y afirmó que se logró por “el esfuerzo de todos, desde el padre Carlos Escobar Saravia”.

Para finalizar comunicó que las actividades que se van a realizar el lunes serán el izamiento de la bandera, junto al canto del Aurora, y ex maestras harán el descubrimiento de la placa conmemorativa de los 50 años.