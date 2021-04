Prohíben a la familia de Lujan Peñalva ir a Ciudad Judicial: “No hay antecedentes de algo parecido”

Ante supuestos hechos de violencia física y psicológica ejercidos en contra de jueces y fiscales por parte de la familia de Luján Peñalva, la joven que fue encontrada sin vida junto a Yanina Nüesch en 2012, la justicia ordenó la prohibición de acercamiento a los funcionarios, su residencia y los lugares donde desempeñan, incluida Ciudad Judicial.

Al respecto, Gustavo Peñalva, en diálogo con InformateSalta, se mostró sorprendido por la medida y aseguró que no existió nunca violencia física ni psicológica. “La verdad que es de no creer lo que estamos padeciendo, nos acusan de ejercer violencia por mostrar sus rostros, y manifestar que están haciendo las cosas mal”, dijo.

Peñalva aseguró que interpondrán un recurso para que la Justicia se expida sobre la situación porque no hay antecedentes de algo parecido. “Nos están quitando la libertad de expresión, yo soy el querellante y no me voy a poder acercar a la jueza ni a la fiscal que entiende la causa”, reclamó.

No obstante, aclaró que esta medida no hace más que mostrar “la inutilidad” y el "abuso de poder" de la justicia. “Están haciendo un acto de terrorismo con nosotros, nosotros no ejercemos violencia física ni psicológica, ellos la ejercieron con nosotros, debiéramos denunciarlos nosotros, pero bueno las cosas están dadas de esta forma y tenemos que aceptarlas”.

Con respecto a la causa, adelantó que presentarán un video con declaraciones de testigos claves que podrían dar un vuelco a la investigación. “Hay un testigo que dice haber visto como trasladaba a Luján y Yanina de forma inconsciente en un vehículo, inclusive esa persona tiene testigos secundarios”, contó.

Por último, insistió en que en las próximas horas brindarán más detalles. “Te vas a enterar que es terrible lo que estamos pasando”, concluyó.