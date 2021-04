Copa Libertadores: Boca debutará en la altura de La Paz y River en Brasil

El pasado viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que tendrá a Boca, River, Racing, Vélez, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, y de la Copa Sudamericana, con Independiente, Rosario Central, Arsenal, Newell's, Talleres y Lanús. Mientras se termina de jugar el repechaje a lo largo de esta semana, con San Lorenzo ante Santos como atractivo para meterse en el Grupo de Boca en la Libertadores o de Central en la Sudamericana, Conmebol terminó de decidir el cronograma de los seis partidos de cada equipo en la primera ronda, que se jugarán en semanas consecutivas.

El cronograma de Defensa y Justicia

El Halcón, campeón de la Copa Sudamericana, integrará el Grupo A junto a Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, Universitario de Perú y el ganador de Independiente del Valle de Ecuador y Gremio de Brasil.

Fecha 1: miércoles 21/04 a las 21.00: Independiente del Valle o Gremio - Defensa y Justicia

Fecha 2: miércoles 28/04 a las 19.00: Defensa y Justicia - Universitario

Fecha 3: martes 04/05 a las 21.30: Defensa y Justicia - Palmeiras

Fecha 4: miércoles 12/05 a las 23.00: Universitario - Defensa y Justicia

Fecha 5: martes 18/05 a las 19.15: Palmeiras - Defensa y Justicia

Fecha 6: jueves 27/05 a las 19.00: Defensa y Justicia - Independiente del Valle o Gremio

El cronograma de Boca (Y posiblemente San Lorenzo)

El Xeneize integrará el Grupo C junto a Barcelona de Ecuador, The Strongest de Bolivia y el ganador de San Lorenzo y Santos de Brasil.

Fecha 1:

martes 20/04 a las 19.15: San Lorenzo o Santos - Barcelona

miércoles 21/04 a las 19.00: The Strongest - Boca

Fecha 2: martes 27/04 a las 21.30: Boca - San Lorenzo o Santos

Fecha 3: martes 04/05 a las 19.15: San Lorenzo o Santos - The Strongest / a las 21.30: Barcelona - Boca

Fecha 4: martes 11/05 a las 19.15: San Lorenzo o Santos - Boca

Fecha 5: martes 18/05 a las 19.15: The Strongest - San Lorenzo o Santos

Jueves 20/05 a las 21.00: Boca - Barcelona

Fecha 6: miércoles 26/05 a las 21.00: Barcelona - San Lorenzo o Santos / a las 21.00: Boca - The Strongest

El cronograma de River

El Millonario integrará el Grupo D junto a Fluminense de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y el ganador de Bolívar de Bolivia y Junior de Barranquilla.

Fecha 1: jueves 22/04 a las 19.00: Fluminense - River

Fecha 2: miércoles 28/04 a las 21.00: River - Bolívar o Junior

Fecha 3: miércoles 5/05 a las 21.00: Santa Fe - River

Fecha 4: miércoles 12/05 a las 21.00: Bolívar o Junior - River

Fecha 5: miércoles 19/05 a las 21.00: River - Santa Fe

Fecha 6: martes 25/05 a las 19.15: River - Fluminense

El cronograma de Racing

La Academia integrará el Grupo E junto a San Pablo de Brasil, Sporting Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay.

Fecha 1: miércoles 21/04 a las 21.00: Rentistas - Racing

Fecha 2: jueves 29/04 a las 19.00: Racing - Sporting Cristal

Fecha 3: miércoles 5/05 a las 19.00: Racing - San Pablo

Fecha 4: martes 11/05 a las 21.30: Sporting Cristal - Racing

Fecha 5: martes 18/05 a las 21.30: San Pablo - Racing

Fecha 6: martes 25/05 a las 21.30: Racing - Rentistas

El cronograma de Argentinos Juniors

El Bicho integrará el Grupo F junto a Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile y el ganador de Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia.

Fecha 1: martes 20/04 a las 19.15: Argentinos - Nacional

Fecha 2: miércoles 28/04 a las 23.00: Universidad Católica - Argentinos

Fecha 3: jueves 6/05 a las 21.00: Libertad o Atlético Nacional - Argentinos

Fecha 4: miércoles 12/05 a las 19.00: Argentinos - Universidad Católica

Fecha 5: martes 18/05 a las 00.00: Argentinos - Libertad o Atlético Nacional

Fecha 6: miércoles 26/05 a las 23.00: Nacional - Argentinos

El cronograma de Vélez

El Fortín integrará el Grupo G junto a Flamengo de Brasil, Liga de Quito, Unión La Calera de Chile.

Fecha 1: martes 20/04 a las 21.30: Vélez - Flamengo

Fecha 2: martes 27/04 a las 19.15: Liga de Quito - Vélez

Fecha 3: martes 04/05 a las 19.15: Unión La Calera - Vélez

Fecha 4: jueves 13/05 a las 19.00: Vélez - Liga de Quito

Fecha 5: miércoles 19/05 a las 19.00: Vélez - Unión La Calera

Fecha 6: jueves 27/05 a las 21.00: Flamengo - Vélez

La programación de la Copa Sudamericana

El cronograma de Rosario Central (y posiblemente San Lorenzo)

El Canalla integrará el Grupo A junto a Huachipato de Chile, 12 de Octubre de Paraguay y el perdedor del cruce entre San Lorenzo y Santos.

Fecha 1: martes 20/04 a las 21.30: 12 de Octubre - Rosario Central

miércoles 21/04 a las 19.15: San Lorenzo o Santos - Huachipato

Fecha 2: martes 27/04 a las 19.15: Rosario Central - San Lorenzo o Santos

Fecha 3: miércoles 05/05 a las 19.15: Huachipato - Rosario Central

jueves 06/05 a las 21.30: San Lorenzo o Santos - 12 de Octubre

Fecha 4: miércoles 12/05 a las 21.30: San Lorenzo o Santos - Rosario Central

Fecha 5: miércoles 19/05 a las 21.30: Rosario Central - Huachipato

jueves 20/05 a las 19.15: 12 de Octubre - San Lorenzo o Santos

Fecha 6: miércoles 26/05 a las 21.30: Huachipato - San Lorenzo o Santos / Rosario Central - 12 de Octubre

El cronograma de Independiente

El Rojo integrará el Grupo B junto a Bahía de Brasil, Guabirá de Bolivia y el ganador de Fénix o Montevideo City Torque de Uruguay.

Fecha 1: miércoles 21/04 a las 21.30: Guabirá - Independiente

Fecha 2: miércoles 28/04 a las 19.15: Independiente - Fénix o Montevideo City Torque

Fecha 3: martes 04/05 a las 19.15: Bahía - Independiente

Fecha 4: martes 11/05 a las 21.30: Fénix o Montevideo City Torque - Independiente

Fecha 5: martes 18/05 a las 19.15: Independiente - Bahía

Fecha 6: miércoles 26/05 a las 19.15: Independiente - Guabirá

El cronograma de Arsenal

El conjunto de Sarandí integrará el Grupo C junto a Jorge Wilstermann de Bolivia, Ceará de Brasil y el perdedor del cruce entre Bolívar de Bolivia y Junior de Barranquilla.

Fecha 1: miércoles 20/04 a las 21.30: Bolívar o Junior - Arsenal

Fecha 2: martes 27/04 a las 19.15: Arsenal - Ceará

Fecha 3: jueves 06/05 a las 19.15: Arsenal - Jorge Wilstermann

Fecha 4: miércoles 12/05 a las 19.15: Ceará - Arsenal

Fecha 5: miércoles 19/05 a l9.15: Jorge Wilstermann - Arsenal

Fecha 6: jueves 27/05 a las 19.15: Arsenal - Bolívar o Junior

El cronograma Newell's

La Lepra integrará el Grupo F junto a Palestino de Chile, Goianiense de Brasil y el perdedor del cruce entre Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia.

Fecha 1: martes 20/04 a las 19.15: Goianiense - Newell's

Fecha 2: jueves 29/04 a las 21.30: Newell's - Libertad o Atlético Nacional

Fecha 3: martes 04/05 a las 21.30: Palestino - Newell's

Fecha 4: jueves 13/05 a las 21.30: Libertad o Atlético Nacional - Newell's

Fecha 5: jueves 20/05 a las 19.15: Newell's - Palestino

Fecha 6: martes 25/05 a las 19.15: Newell's - Goianiense

El cronograma de Talleres

La T integrará el Grupo G junto a Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Bragantino de Brasil.

Fecha 1: jueves 22/04 a las 21.30: Talleres - Emelec

Fecha 2: miércoles 28/04 a las 21.30: Deportes Tolima - Talleres

Fecha 3: miércoles 05/05 a las 21.30: Bragantino - Talleres

Fecha 4: martes 11/05 a las 19.15: Talleres - Deportes Tolima

Fecha 5: martes 18/05 a las 21.30: Talleres - Bragantino

Fecha 6: martes 25/05 a las 21.30: Emelec - Talleres

El cronograma de Lanús

El Granate integrará el Grupo H junto a La Equidad de Colombia, Aragua de Venezuela y el perdedor del cruce entre Independiente del Valle de Ecuador y Gremio de Brasil.

Fecha 1: jueves 22/04 a las 19.15: Aragua - Lanús

Fecha 2: jueves 29/04 a las 21.30: Lanús - Independiente del Valle o Gremio

Fecha 3: Jueves 06/05 a las 21.30: La Equidad - Lanús

Fecha 4: jueves 13/05 a las 19.15: Independiente del Valle o Gremio - Lanús

Fecha 5: jueves 20/05 a las 21.30: Lanús - La Equidad

Fecha 6: jueves 27/05 a las 21.30: Lanús - Aragua