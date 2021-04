Vizzotti: "Pedimos postergar todo lo que se pueda postergar"

Hay alerta ante cómo está llegando la “segunda ola” de coronavirus a la Argentina, con los números indicando la magnitud del contagio, luego que este martes se reportaran 27.000 casos en todo el país, lo que llegó a una reunión de urgencia por parte del Gabinete Nacional.

En medio de esta preocupación la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti brindó una conferencia de prensa donde reconoció que la situación sanitaria es complicada, que el sistema de Salud está trabajando casi al máximo y suplicó cumplir con las medidas de cuidado por parte de los ciudadanos.

“Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitaria sino también desde lo social y lo emocional”, señaló al inicio de la conferencia agregando que “sigue vigente la escasez de vacunas, el acceso es difícil, Argentina trabaja para conseguir la mayor cantidad posible y concretar los contratos firmados con los proveedores”.

“Pedimos postergar todo lo que se pueda postergar”

Otro dato alarmante que indicó fue que “tenemos variantes, ha aumentado al 10% (la circulación de) las variantes del Reino Unido y de Manaos”. A esto sumó que “el área que registra mayor incremento de casos y mayor velocidad de casos es el AMBA y en los lugares de restricciones”,

No obstante sentenció que “la situación es delicada, estamos preocupados, nuestro sistema de salud está en tensión, la situación no es la misma al año pasado, el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión las camas de terapia intensiva con un porcentaje importante de ocupación de camas no Covid”.

“Las medidas efectivas son las que se cumplen, si no logramos que cada uno reflexione sobre el máximo cuidado, si no cumplimos los protocolos, será difícil frenar esta segunda ola”

Por otra parte, Vizzotti se refirió a las medidas restrictivas, estudiando el impacto que puedan tener para frenar los casos, ya que los números de estos días corresponden a contagios que se produjeron con 10 días de anticipación. “Es imperiosa la necesidad de los cuidados, el uso del barbijo en los espacios interiores, traslademos los cuidados a los interiores”, solicitó.