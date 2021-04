Caso Peñalva: “Ellos pueden ir a Ciudad Judicial pero no en una actitud belicosa”

Esta semana se conoció la decisión de la jueza Ada Zunino de prohibir el acercamiento a Ciudad Judicial y las viviendas particulares de integrantes de la justicia a Marisa y Gustavo Peñalva, tía y padre de Luján Peñalva, la joven que fue encontrada sin vida en 2012.

Sin embargo, la magistrada aclaró a FM Pacífico que la perimetral rige únicamente para los domicilios de fiscales, funcionarios y magistrados judiciales que actuaron en alguna etapa de la causa.

“Yo entiendo que ellos pueden venir a la Ciudad Judicial, con una actitud pacífica a reclamar lo que consideran que es pertinente pero no pueden pararse en la Ciudad Judicial a insultar y con actitudes belicosas, de amedrentamiento, que no solamente se limitan a gritarles, sino como he visto en algunos videos que están circulando en las redes sociales, les interrumpen el paso”, dijo.

En este sentido, dijo entender la situación difícil que están pasando como padres y recordó que la familia trajo personal científico desde Estados Unidos para nuevas pruebas, tras lo cual la doctora Muksdi reabrió la causa, que aún no está terminada.

“En el caso que la causa se determinase en disfavor de las pretensiones del señor Peñalva, que habla de un doble homicidio y el expediente hablaba de un doble suicidio, tiene las vías legales correspondientes para ir, hasta una protesta quizás pero no intimidar, perseguir, hostigar, que no les importe si está con su hijo”, expresó.

Asimismo, destacó que hay una medida cautelar y una causa abierta, por lo que si no cumplen con la prohibición, se considerará desobediencia judicial.