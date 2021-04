Segunda ola: cuándo llegará el pico de contagios y muertes

En medio de la segunda ola de coronavirus que azota al país, un matemático argentino calculó cuándo se dará el pico de contagios y de muertos, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Daniel Gervini, que tiene una especialización en estadística y actualmente es profesor titular del Departamento de Matemática de la Universidad de Wisconsin, de Estados Unidos, donde está radicado.

Según publica el diario La Nación, Gervani realizó un análisis para los próximos 60 días, lo que le permitió proyectar cuándo llegará el pico del “tsunami”. El experto subió un posteo a un blog personal en el que cuenta el paso a paso de la proyección que se basa en el “R0″, el número de reproducción del virus, que fue variando a través del tiempo.

En este sentido, los resultados muestran que en la CABA será a “principios de mayo”, mientras que en Buenos Aires se alcanzará a “fines de mayo”.

“El pico de este ‘tsunami’ en Capital llegaría a principios de mayo, con alrededor de 10.000 casos diarios y 120 muertes diarias. En total, en los próximos 60 días se agregarían 400.000 casos y 4500 muertos, llegándose a un total acumulado de 680.000 contagios y 11.800 muertos en la ciudad para mediados de junio”, proyectó Gervini.

En el caso de la provincia de Buenos Aires “el pico llegaría recién para fines de mayo, con alrededor de 22.000 casos diarios y 450 muertes diarias. En total, en los próximos 60 días se agregarían 1.000.000 de casos y 20.000 muertos, llegándose a un total acumulado de 2.000.000 de casos y 51.000 muertos en Provincia para mediados de junio”.

“Mis proyecciones se basan en este R0 actual, que creo que no será peor porque la gente ya se está concientizando que llegó la segunda ola y que no habrá vacunas en los próximos meses, así que se empezarán a cuidar más. El R0 sube cuando la gente se descuida”, explicó sobre sus datos. Y agregó: “Desde el principio de la pandemia, en muchos lugares, se puso el énfasis solo en la circulación. Pero la circulación, por si sola, no es el problema. El problema es el distanciamiento social y el uso de tapabocas”.

“El R0 se va a estabilizar. Es lo que proyecto yo y en base a eso hago el análisis. Puede bajar si la gente se cuida, pero un escenario peor a ese no creo que pueda suceder”, señaló Gervini, quien no cree que las restricciones “por quince días” en el AMBA tengan algún impacto en la evolución contagios y muertes.



Fuente: La Nación