¡Gigantesca! Una enorme serpiente apareció en el auto de Mimessi

No era la bujía, tampoco el aceite ni el arranque: era una enorme serpiente. Son virales por estas horas las imágenes del inusual episodio que vivió un intendente del norte salteño, quien al querer revisar su camioneta, se topó con un enorme reptil reposando en su interior.

El protagonista de esta historia es el jefe comunal de la ciudad de Tartagal, Mario Mimessi, quien no tuvo miedo al retratarse con el enorme ofidio que apareció debajo del capot de su camioneta, mientras se encontraba en una zona no urbana, según se puede ver en las imágenes que se compartieron por las redes sociales.

“Ocurrió en el norte salteño, impresionante", indicó Mimessi al medio Ciudad Despierta y que reproduce UVC 10. El reptil, de cuerpo marrón con un camuflaje de círculos y líneas curvas formadas con sus escamas, aprovechó para desplazarse libremente por el rodado del intendente para ser fotografiada claramente, mostrando las dimensiones de su cuerpo.

¡Mirá las fotos!