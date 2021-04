Búsqueda de Fabiana: "Se pusieron nerviosos, empezaron a decir cualquier cosa"

A más de 40 horas de la desaparición de Fabiana Cari en la Quebrada de San Lorenzo, lugar al que ascendió junto a dos amigos en la mañana del domingo, son muchas las hipótesis que se entretejen entre la gente, sus amigos y la familia.

En tanto, la búsqueda con más de 10 grupos conformado por personal de distintas dependencias y otros. Incluso durante la noche y la madrugada de hoy, la búsqueda estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Urbana.

Una prima de Fabiana contó por Multivisión Federal algunos detalles de los jóvenes que ascendieron junto a su prima. "Ayer fueron a dar declaraciones. Mucha contradicción. Uno dice una cosa el otro dice una cosa, no se ponen de acuerdo, están diciendo cualquier cosa. Mi tía quiso hablar con ellos, cuando los encaró, resulta que los chicos se pusieron nerviosos, no quisieron hablar, después empezaron a hablar y a decir cualquier cosa los dos".

Agregó que Fabiana es una chica super tranquila que nunca ha tenido problemas. "No ha tenido novio y es una persona que le cuenta todo a la familia. Su mejor amiga es su hermana Celeste".

La familiar aseguró que la joven buscada hace este recorrido hace 10 años. "Diez años que ella viene subiendo y bajando. Si ella tenía conocimiento tiene conocimiento pero lo que hicieron es haberla dejado sola. Dicen los chicos que ella se quedó atrás y que ellos quisieron avanzar y cuando se dieron cuenta ya no estaba".

La campera y los testigos

María confirmó que son estos chicos, los que subieron con Fabiana los que llevaron a la casa una llave con la campera y que habría personas que vieron en el lugar indicado por los jóvenes alrededor de las 15.30.

Por último, la joven se mostró quebrada y anticipó la realización de una marcha pidiendo por su prima. "No se puede dormir porque la necesitamos con vida a mi prima. Y esto chicos no quieren decir nada, ellos saben donde está yo sé que ellos saben dónde esta. Si a la tarde no aparece vamos a ver si podemos hacer una marcha".