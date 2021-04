Hospital El Milagro: Protesta de médicos por faltante personal para camas COVID-19

A partir de las 10:30 y hasta las 11:00, los profesionales de la salud realizan una pausa en sus actividades para exponer sus reclamos frente al hospital. El principal reclamo tiene que ver con la falta de recursos humanos para la atención de 36 camas destinadas a pacientes con coronavirus.

El doctor Héctor Ojeda, vocero de los profesionales del Hospital del Milagro, dijo en radio CNN Salta - 94.7 MHZ que no hay suficiente personal para cubrir la demanda de las camas COVID que se habilitaron en el ex geriátrico, ubicado a cuatro cuadras del nosocomio.

“Lo que hoy se hace es una cobertura matutina de ese sector. Necesitemos una cobertura las 24 horas de las 36 camas pero solo se llega a cubrir hasta las 13 horas, a partir de las 14 horas esos pacientes están sin médicos, sólo con el cuidado del equipo enfermería. Si algún paciente se descompensa, el médico que interviene está a cuatro cuadras de distancia. Toda la tarde y toda la noche esos pacientes quedan sin atención médica”, dijo Ojeda.

Según manifestó en La Mañana de CNN el médico, el ministro de Salud, José Esteban, se comprometió a proporcionar el recurso humano para el ex geriátrico, “ahora pretenden sobrecargarnos 36 camas cuando no tenemos el recurso necesario, no tiene ambulancia, tampoco tiene bioquímico, cuando se descompensa un paciente en el horario de la tarde, que ya pasó tres o cuatro veces, incluso a la madrugada, tiene que ir el médico de la guardia, hay dificultades para trasladar a los pacientes”.

Otro de los reclamos tiene que ver con la precariedad salarial. “No es posible que en esta emergencia sanitaria, el sueldo de un profesional médico de salud pública tenga el 47% en negro, no remunerativo. Contratos precarios de monotributistas, recomposición salarial, pérdida de poder adquisitivo, salarios por debajo de la inflación. No hay médicos en el interior porque las horas guardia son de $611, los contratos son precarios”, expresó.

Ojeda adelantó por radio CNN Salta que ésta semana continuarán con el reclamo diario: “La semana pasada hicimos una asamblea, dispusimos salir del hospital entre las 10.30 y 11:00, hacer un alto en nuestras actividades y salir a protestar. No dejamos de atender a los pacientes, hacemos una pequeña presentación de nuestro reclamo frente al hospital y luego volvemos a trabajar, eso va a hacer hasta el viernes que tendremos una nueva asamblea”.