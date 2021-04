Diputados se cruzaron identificándose como personajes de "El Chavo"

Después de los episodios que tuvieron lugar en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, ahora las acusaciones se mudaron a la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial donde diputados se cruzaron comparándose con personajes del programa humorístico El Chavo del 8.

Todo comenzó en la sesión de este martes en la Cámara Baja salteña en la que se trataba un proyecto de declaración el cual solicitó a autoridades nacionales y provinciales que gestiones los trabajos necesarios para la circulación de los habitantes de Los Toldos, quienes deben cruzar territorio boliviano para llegar al país pero se ven complicados por el cierre de fronteras.

Sobre el tema habló el diputado de Ahora Patria, Carlos Zapata quien fue crítico e irónico en su alocución. “En mi opinión el gobernador fue a sacarse fotos con un camino que no funcionó”, reclamó.

A esto lo cruzó la diputada Socorro Villamayor. “Algunos diputados recurrieron a las chicanas que los caracterizan, critican al gobernador por estar presente, ¿y si no hubiera ido? También lo hubieran criticado”, le espetó.

También dijo que “hay personalidades que absolutamente nada les viene bien, son personajes como ‘el doctor Chapatín’, aquel personaje de cabeza blanca con bigote prominente, podríamos decir que algunos diputados son el doctor Chapatín y hacen de esta honorable Cámara un circo”.

Posteriormente Zapata volvió a pedir la palabra para responder lo dicho por su par. “A la mención de los personajes, siempre me gustó el doctor Chapatín, pero siempre le tuve miedo a la ‘Bruja del 71’ y hoy no me gustaría que me gobierne el ‘Chómpiras’”, en mención de los otros personajes del humorista Roberto Gómez Bolañoz.