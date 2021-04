Selfie de Nazarena Velez en ropa interior a los 46 mostrando su panza

Nazarena Velez lo hizo de nuevo. Volvió a posar en ropa interior frente al espejo para lograr una selfie y reflexionó una vez más sobre el cuerpo y la presión que sienten las mujeres con respecto a la imagen.

“Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno. Agradezco hoy a mis 46 y después de tanto poder contarte que se puede ser FELIZ así tal como sos y al que no le guste, que mire para otro lado“, escribió la actriz este domingo en su cuenta de Instagram logrando en tiempo récord likes y comentarios de apoyo.

“Te entiendo tanto“, “Te aplaudo de pie“, “Sos hermosa“, “Te amo“ y “Me encanta que te muestres tal cual sos Naza! Celebro tu plenitud“, fueron algunos de los comentarios de sus fans. Los de sus colegas famosas no tardaron en llegar. “Eres demasiado bella“, le dijo Catherine Fulop mientras que María Eugenia Rito escribió: “Bella, Nazaaa. Hay que vivir a pleno y disfrutar esta vida siempre“.

No es la primera vez que la vedette reflexiona sobre todo lo que vivió con los cambios de su cuerpo y las presiones a las que se vio sometida a lo largo de su vida y su carrera. Hace algunas semanas se mostró con un conjunto de ropa interior beige, sentada frente al espejo en situación selfie y escribió: “Sin rollos mentales. En otro momento de mi vida JAMÁS hubiera subido esta foto. Y acá me tenes, birra en mano, subiendo este hermoso posteo“. Luego, compartió otra foto, nuevamente en ropa interior con una microbombacha colaless y una toalla en la cabeza diciendo:

En esta oportunidad también recibió el apoyo de sus fans y seguidoras, aunque la primera en escribir fue su hija, Barbie Pucheta: “Te amo“ le dijo a su mediática mamá.

Además de reflexionar acerca del body positive, esa corriente que fomenta la aceptación del cuerpo de cada uno, Velez hace algunos posteos donde comparte los distintos looks que elige para asistir a los programas de televisión.

Sin lugar a dudas Nazarena Velez ha decidido compartir su historia para poder sanar y de esta manera, ayudar también a otras mujeres. El apoyo que logra es absoluto. /TN