Mar Tarrés se quebró al recordar la repentina muerte de su papá: “Me mintieron que estaba intubado”

Durante el programa “Vino para vos”, la humorista Mar Tarrés recordó el triste episodio que le tocó vivir años atrás cuando perdió a uno de sus seres más queridos. Así, reveló lo que sucedió cuando estaba de vacaciones en Brasil con sus amigas y ella era apenas adolescente. En ese momento, su padre enfermó gravemente de neumonía y falleció días después.

“Mi papá murió un viernes y mi vuelo salía el martes siguiente. Mi mamá buscaba cómo traerme y no había cómo ”, relató Mar, muy dolida aun por este recuerdo. “Ella le avisó a todo el pueblo que no me dijeran que mi papá había fallecido porque no tenían en qué traerme”, agregó en la entrevista con Tomás Dente.

La salteña vivía en aquel entonces en la ciudad de Tartagal y por eso, su madre pensó en una idea muy jugada para que ella tuviera como volver y decidió pedir prestada la avioneta al gobernador. “Mi mamá juntó sus ahorros para eso y no se la dieron”, expresó. Para este momento, Mar aun no sabía que su padre había muerto.

“Me mintieron que estaba intubado y que no podía hablar, que estaba muy mal de salud y que por eso tenía que ir a Tartagal. Yo recé cinco horas para pedir que mi papá se recuperara y cuando llegué ya estaba enterrado”, dijo entre lágrimas y agregó que aun se lamenta por todo lo que ocurrió.

“Estuve muchos años de mi vida sin entender que se había muerto. Mi padre tenía un carisma y un alma increíble”. /Paparazzi