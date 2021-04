Fiscalía en incidentes y seguridad vial: “Va a brindar mayor celeridad en las investigaciones”

InformateSalta dialogó con el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Gonzalo Caro Dávalos, tras la aprobación del proyecto que propone la creación de una fiscalía especializada en siniestro y seguridad vial.

“El proyecto fue enviado por el procurador general de la provincia, Abel Cornejo. Nosotros lo tratamos y modificamos algunas cuestiones de forma y un artículo que sacamos, pero en líneas generales mantuvimos el espíritu de la ley”, dijo el legislador.

Dávalos explicó que, en caso de convertirse en ley, “vamos a tener funcionarios especializados con mayor conocimiento, que actúen con mayor celeridad, permitiendo que haya una economía procesal con una mayor eficiencia. El principal objetivo es unificar los criterios de actuación en toda la provincia para lograr una efectiva respuesta en los delitos contra la seguridad vial”.

Hay muchísimo trabajo por la gran cantidad de siniestros viales, contar con una fiscalía especializada va a permitir que los casos avances más rápido, se van a sacar sentencias más rápidas, lo que va a hacer que la justicia llegue a tiempo.

Respecto a las estadísticas de siniestralidad de la provincia, solo en 2020, un año particular con movilidad restringida, hubo 128 muertos en siniestros viales y 2950 accidentes. “Esto no resuelve el problema vial no de siniestralidad, pero es un paso importante que se da para lograr una mayor celeridad en los procesos de investigación”, dijo el diputado a InformateSalta.