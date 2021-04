Cambio de recorridos: “Genera inconvenientes pero los baches también”

Con el plan de bacheo municipal en marcha fue necesario modificar 9 recorridos de los colectivos de SAETA. Si bien el presidente de la empresa dejó en claro su acompañamiento, lamentó una falta de comunicación o anticipación de las obras para que ellos pudieran diagramar mejor sus prestaciones y la intendenta Bettina Romero salió a responderle.

“Genera inconvenientes pero también los baches nos generan una molestia a todos desde hace años. Todos sabemos el estado de nuestra ciudad y la buena noticia es que hemos empezado y continuamos y estamos en esta segunda etapa con el arreglo de las calles”, dijo a Somos Salta.

En este sentido, consideró que la movilidad no puede pasar por un capricho de un lado o del otro. “La ciudad de Salta tiene enormes desafíos en movilidad, que no solo tiene que ver con cambiar recorridos cuando hay obras, sino tiene que ver con sumar más unidades en época de pandemia, los propios vecinos nos cuentan que faltan unidades y van todos amontonados. No se trata de echar culpas, lo que estamos queriendo es trabajar como corresponde”, expresó.

Asimismo, subrayó que el plan está mapeado e informan permanentemente en cuales de las 1000 cuadras que contempla están trabajando. “Las obras se demoran porque las estamos haciendo bien y demora y hay que esperar que el hormigón tenga todo el proceso de secado y de fraguado, cuando llueve se demora más. Ojalá fuese algo mágico pero ni los recursos para las obras ni el tiempo de obra es tan simple”, manifestó.