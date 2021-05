Cómo descargar y usar la aplicación TopStore

Si la tienda oficial de aplicaciones de iOS simplemente ya no es para ti, prueba TopStore. Una tienda de aplicaciones no oficial, TopStore ofrece a los usuarios una selección alternativa de aplicaciones modificadas, juegos y mucho más, todo gratis y sin necesidad de jailbreak.

Cómo descargar TopStore

La instalación de TopStore en tu dispositivo requiere que instales el perfil de configuración. De la siguiente manera:

Utilizando el navegador Safari, navega hasta el sitio web oficial de TopStore Descarga el perfil de configuración y haz clic en Instalar en el mensaje emergente Cuando el ícono de TopStore se carga en la pantalla de inicio, está casi lista para usarse Primero, abre Configuración> General y dirígete a Perfiles y Administración de dispositivos. Haz clic en el perfil de TopStore, luego en Confiar y cierra la Configuración. TopStore ya está lista para usar.

Cómo utilizar TopStore:

TopStore es fácil de usar y de navegar:

Haz clic en el icono de TopStore para abrirla Elige una categoría Busca cualquier aplicación o juego que te guste y haz clic para descargarlo Haz clic en Instalar y, cuando aparezca el icono en la pantalla de inicio, estará instalado. Si aparece el error de desarrollador no confiable cuando usas la aplicación, sigue el paso 4 en adelante en las instrucciones de instalación.

Funciones de TopStore

Además de ser gratuita y no necesitar un jailbreak, también obtienes acceso a miles de juegos modificados, aplicaciones modificadas y más. Y, para facilitar las cosas, todo está en una de estas categorías:

Aplicaciones iOS - contenido oficial gratuito

- contenido oficial gratuito Aplicaciones exclusivas – contenido no oficial que solo se puede encontrar aquí, incluidos emuladores, grabadores de pantalla y más

– contenido no oficial que solo se puede encontrar aquí, incluidos emuladores, grabadores de pantalla y más Los mejores juegos de iOS – los mejores juegos de iOS gratis y todas las funciones desbloqueadas

– los mejores juegos de iOS gratis y todas las funciones desbloqueadas Aplicaciones modificadas – aplicaciones en stock con nuevas funciones interesantes

Errores y soluciones de TopStore

Aunque TopStore es un instalador confiable, tiene algunos errores comunes, todos fáciles de resolver:

Pantalla vacía o en blanco

Muy común y muy fácil de arreglar:

Dirígete a Configuración> Safari

Haz clic en Borrar datos del sitio web

La pantalla debería volver a la normalidad.

Si esto no resuelve los problemas, elimina TopStore y comienza de nuevo

TopStore sigue fallando

Es un instalador de aplicaciones no oficial y, si bien su uso puede ser legal, está construido con certificados empresariales caducados. A Apple no le gusta esto y los revoca con bastante rapidez, lo que hace que TopStore se bloquee. En esta etapa, NO elimines la tienda de aplicaciones; los desarrolladores reemplazarán los certificados, así que espera hasta 48 horas y, mientras tanto, instala una aplicación anti-revocación o una VPN recomendada, evitando que esto vuelva a suceder.

Errores SSL

Los errores de SSL son comunes con contenido no oficial, pero son fáciles de solucionar:

Método 1:

Cierra Safari, asegurándote de que cada pestaña individual esté cerrada. Asegúrate de no tener aplicaciones abiertas en tu dispositivo. Espera unos minutos Descarga TopStore – debería funcionar ahora

Si no es así, intenta esto:

Método 2:

Nuevamente, cierra Safari, asegurándote de que todas las pestañas individuales también estén cerradas. Cierra todas las aplicaciones abiertas en tu dispositivo. Apaga tu dispositivo y espera unos minutos Enciéndelo, descarga TopStore y debería funcionar

Error de desarrollador no confiable

Este es otro problema común con el contenido no oficial – Apple no conoce al desarrollador; por lo tanto, no puede confiar en el – puedes:

Abrir Configuración> General> Perfiles y Administración de dispositivos. Buscar el perfil del desarrollador de aplicaciones o TopStore (el nombre está en el mensaje de error) Haz clic en él y luego en Confiar Cierra la configuración – tu aplicación debería funcionar ahora

Cómo eliminar TopStore

Eliminar TopStore es simple, ya sea para corregir errores o simplemente porque ya no la deseas. Elige entre estos dos métodos:

Método 1: Icono de la Aplicación

Mantén presionado el ícono en tu pantalla de inicio Cuando se mueva, haz clic en la pequeña X en la esquina superior. Haz clic en Eliminar

Método 2: Perfil de la Aplicación

Abre Configuración y dirígete a General. Haz clic en Perfiles y Gestión de dispositivos. Haz clic en el perfil de TopStore. Haz clic en Eliminar perfil.

Ambos métodos eliminarán TopStore de tu dispositivo.

Preguntas frecuentes sobre TopStore

Recibimos algunas preguntas sobre TopStore con bastante frecuencia – las siguientes responden a esas preguntas:

¿Afectará TopStore la garantía de mi dispositivo?

No, no lo hará. TopStore es una aplicación legal, en parte porque no es necesario hacer jailbreak para usarla. En lugar de piratear el root de iOS, puedes usar TopStore sin necesidad de ningún permiso especial. Si te preocupa, simplemente elimínala antes de llevar tu dispositivo a una tienda para su reparación y luego instálalo nuevamente más tarde.

¿Es seguro TopStore?

Sí lo es. De nuevo, no necesitas un jailbreak, por lo que no dejas tu dispositivo abierto a amenazas externas. Además, el cifrado SSL mantiene tus descargas, datos y seguridad del dispositivo. Por último, debes instalar las actualizaciones que tengan problemas con el desarrollador, ya que no solo te brindan contenido nuevo, sino que también brindan seguridad y corrección de errores.

TopStore es uno de los mejores instaladores no oficiales disponibles en la actualidad; Pruébalo ahora de forma gratuita y cambia la forma en que descargas tus aplicaciones a partir de este día.