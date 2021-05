Cómo instalar y usar Lucky Patcher en Android

La tienda oficial de aplicaciones de Android alberga una gran variedad de aplicaciones y juegos, casi cualquier cosa que se te ocurra. Lo que molesta a mucha gente no es solo la compra inicial de algunas de estas aplicaciones, sino también el impulso constante de las compras dentro de la aplicación. No todo el mundo quiere seguir pagando dinero; solo quieren continuar con la aplicación o el juego sin interrupciones. Muchos usuarios incluso terminan eliminando aplicaciones, hartos de que se les pida dinero constantemente, pero ahora hay una solución para todo esto – Lucky Patcher. Antes de profundizar en los detalles, aquí se explica cómo instalarla:

¿Cómo instalar Lucky Patcher?:

Hay ciertos requisitos que tu dispositivo debe cumplir antes de poder instalar Lucky Patcher en él:

Rooteado – Lucky Patcher funciona en dispositivos que no han sido rooteados, pero no ofrece tantas funciones

– Lucky Patcher funciona en dispositivos que no han sido rooteados, pero no ofrece tantas funciones Android 2.3.3 Gingerbread – o superior y también funciona con Windows 7 y Windows 10

– o superior y también funciona con Windows 7 y Windows 10 Un mínimo de 2 GB de RAM gratis

Un mínimo de 10 GB de almacenamiento interno gratuito



También deberás permitir un conjunto de permisos de aplicaciones – si no los permites, Lucky Patcher no funcionará:

Permiso para dibujar sobre otras aplicaciones y modificar la configuración del sistema

Permiso para leer tu tarjeta de memoria

Permiso para modificar el contenido de tu tarjeta SD o eliminarlo

Permiso para acceder a tu ubicación

Estos son los sencillos pasos necesarios para instalar Lucky Patcher en tu dispositivo Android:

Con tu navegador de Android, descarga Lucky Patcher en tu dispositivo

Abre Configuración del dispositivo y haz clic en Seguridad (o Privacidad) Habilita la opción para permitir fuentes desconocidas Abre tu carpeta de descargas y haz clic en el archivo APK de Lucky Patcher Haz clic en Instalar en el mensaje emergente. Espera que Lucky Patcher se instale en tu dispositivo Si recibes un mensaje emergente que te indica que la aplicación está bloqueada por Play Protect, ignóralo y haz clic en la flecha hacia abajo y luego haz clic en Instalar de todos modos.

¿Qué es Lucky Patcher?

A diferencia de las tiendas de aplicaciones alternativas de Android, donde puedes descargar aplicaciones modificadas y otro contenido, Lucky Patcher es una aplicación de Android que te permite modificar las aplicaciones oficiales que ya están en tu dispositivo. Es increíblemente popular, ya que te ayuda a eliminar anuncios de tus aplicaciones, omitir verificaciones de licencias, omitir sistemas de pago, restricciones de licencia y también aplicar modificaciones a algunas aplicaciones y juegos. Si bien puedes usarlo en un dispositivo sin rootear, obtienes una experiencia mucho mejor si primero rooteas tu dispositivo Android.

Características de Lucky Patcher:

Lucky Patcher ofrece a todos los usuarios muchas funciones útiles:

Elimina los anuncios – elimina los anuncios emergentes que interrumpen constantemente tus aplicaciones y juegos y arruinan que los disfrutes

Convierte aplicaciones estándar en aplicaciones del sistema – esto te permite mantener una aplicación de forma permanente en tu sistema – simplemente copia la aplicación en la carpeta del sistema y se convertirá

Mover aplicaciones a tu tarjeta SD – te ayuda a sacar aplicaciones pesadas de la memoria interna y guardarlas en tu tarjeta SD, liberando memoria para otras aplicaciones

Realiza copias de seguridad de tus archivos – una característica interesante que te ayuda a hacer copias de seguridad de los archivos de tu dispositivo en la nube o en tu computadora, lo que permite una fácil recuperación cuando sea necesario.

Corregir el error de aplicación no instalada:

Lucky Patcher es una herramienta estable, pero este error a veces aparece cuando intentas instalar la herramienta en tu dispositivo. Es bastante fácil de arreglar, solo sigue estos pasos:

Abre Google Play Store en tu dispositivo y haz clic en Menú

Haz clic en Play Protect – desplázate hacia abajo en la lista para encontrarlo.

Busca la opción para escanear el dispositivo en busca de amenazas de seguridad y desactívala.

Aparece un mensaje de advertencia; ignóralo y toca OK

Ahora debería instalarse sin problemas

¿Realmente necesito rootear mi dispositivo primero?

No, no si no quieres. Pero Lucky Patcher está diseñada para funcionar mejor con dispositivos rooteados y si eliges no seguir esta ruta, encontrarás que las funciones son algo limitadas. Lucky Patcher es una de las herramientas más avanzadas que necesita acceso de root para funcionar correctamente. Por ejemplo, en un dispositivo rooteado, se escanean todas tus aplicaciones, un mensaje te indica qué modificaciones se pueden aplicar y esto se hace automáticamente. Además, si intentas utilizar aplicaciones y juegos modificados en un dispositivo no rooteado, es posible que Google las bloquee.

Lucky Patcher es muy diferente a las otras alternativas para usuarios de Android. Es de uso gratuito y, en lugar de ofrecerte una selección de aplicaciones para descargar, simplemente modifica lo que ya tienes. Ten en cuenta que no funciona en todas las aplicaciones y juegos y que la única forma de saber si funciona en el tuyo es instalarlo y probarlo – si no funciona, simplemente elimínala de tu dispositivo Android.