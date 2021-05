El truco para ver videos en YouTube sin anuncios publicitarios

YouTube uees una de las plataformas más populares para ver videos, tanto en la web como en el dispositivo móvil. Pero uno de los "peajes" que tenemos que pasar es el de los numerosos anuncios que acompañan a los videos, que aparecen antes e incluso durante, como parte del financiamiento de Google.

Sin embargo, existen diferentes maneras de deshacerse de estos engorrosas publicidades sin la necesidad de pagar la suscripción a YouTube Premium, ni tener que utilizar un bloqueador de anuncios para librarse definitivamente de la publicidad.

Sin embargo, ahora un usuario de Reddit asegura haber encontrado un truco para evitar que se muestren anuncios en YouTube, y en principio resulta mucho más fácil. De hecho, solo se necesita añadir un punto, y ya está.

Tal y como explicó el usuario unicorn4sale, resulta que deshacerse de los anuncios de YouTube es tan simple como colocar un punto extra después del “.com” de la URL del video. “Puede omitir los anuncios de YouTube agregando un punto después del dominio”, explica el usuario de Reddit. En ocasiones hay que repetir el proceso dos veces.

YouTube utiliza los anuncios publicitarios como parte de la financiación de la plataforma.

Así entonces, en lugar de navegar por youtube.com/video, este internauta solicita navegar a youtube.com./video para ver el contenido sin anuncios.

En el ejemplo que pone el usuario unicorn4sale, asegura que la URL https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc muestra anuncios y la misma con el punto, no. Según el usuario que descubrió este truco, poner un punto tras el “.com” también funciona en dispositivos móviles.

“Inicialmente supuse que no funcionaba en dispositivos móviles porque los navegadores normalizaban la URL, sin embargo, este no es el caso”, explica.

Añade que la redirección ocurre en el lado del servidor, por lo que el truco también funciona en navegadores móviles. Todo lo que tenemos que hacer es utilizar la función “Sitio de escritorio”.



Por qué funciona el truco de YouTube

Unicorn4sale explica que la razón por la que este truco está funcionando probablemente se deba a que sitios web como YouTube no normalizan el nombre de host. Hace que el contenido principal de la página se siga mostrando mientras se rompen muchas otras cosas, incluidos los anuncios.

You can bypass youtube ads by adding a dot after the domain - https://t.co/r3Rd7bWi19 pic.twitter.com/qzxeqcn831

— xem ????? (@MaximeEuziere) June 15, 2020

"Dado que muchos sitios web sirven sus anuncios a través de una lista blanca que no contiene el punto extra, agregarlo a la URL permite ver el contenido menos los anuncios", detalló en el posteo.

Esta publicación en Reddit ya tiene más de 5000 votos. El digital Android Police fue el primero en darse cuenta de este truco. Esta popularidad puede llamar la atención de YouTube y que la plataforma trate de solventar este problema, por lo que podría dejar de funcionar en breve. /Clarín